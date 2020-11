Kulturnachrichten

Freitag, 6. November 2020

Prix Goncourt bis zur Wiedereröffnung der Buchläden verschoben Sie kommt nicht unerwartet: Die Entscheidung, den Prix Goncourt in diesem Jahr nicht am 10. November zu vergeben. Für die Verleihung des wichtigsten Buchpreises in Frankreich gibt es aber auch keinen neuen Termin, so Jury-Mitglied Philippe Claudel gegenüber der ARD. Einstimmig wurde beschlossen, die Auszeichnung an einen der vier Finalisten erst zu vergeben, wenn die Buchläden in Frankreich wieder öffnen dürfen. Wegen der Anordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus leide die gesamte Buchbranche und Amazon profitiere davon. Normalerweise beginnt mit der Vergabe des Prix Goncourt im Buchhandel das Weihnachtsgeschäft.

Schauspielerin Elsa Raven mit 91 Jahren gestorben Sie spielte in "Titanic" die alte Dame, die gemeinsam mit ihrem Mann an Bord des sinkenden Schiffes stirbt. Nun ist Elsa Raven mit 91 Jahren friedlich daheim für immer eingeschlafen. Zeit ihrer Karriere hatte die Amerikanerin in Nebenrolle für Aufsehen gesorgt. Auch in dem Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" trat sie 1985 in einer Schlüsselszene auf: als Spendensammlerin für eine historische Rathausuhr, die 30 Jahre zuvor von einem Blitz getroffen wurde und dem Zeitreisenden Michael J. Fox eine wichtige Information gibt.

Jüdisches Viertel in Köln soll Weltkulturerbe werden Das wieder ausgegrabene mittelalterliche jüdische Viertel Kölns soll als Unesco-Weltkulturerbestätte vorgeschlagen werden. Die Stadt Köln und der Landschaftsverband Rheinland haben nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag beim Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Seit 2007 hatten Archäologen auf dem Rathausplatz im Zentrum der Altstadt das mittelalterliche Judenviertel ausgegraben. Dazu gehören die Ruinen von Tanzhaus, Hospital, Bäckerei und Synagoge. Die Forscher fanden viele kostbare Artefakte, so einen halbmondförmigen, edelsteinbesetzten Goldohrring aus dem 11. Jahrhundert. Zurzeit wird die Fundstätte mit einem Museum überbaut. Die Eröffnung sei für 2024 geplant, sagte ein Sprecher.

Filmfestival Locarno: Italiener Nazzaro übernimmt Leitung Der Italiener Giona A. Nazzaro wird neuer künstlerischer Leiter des Filmfestivals in Locarno. Der Filmkurator und Journalist soll die Position offiziell zum Jahreswechsel übernehmen, wie die Festivalleitung bekanntgab. Die nächste Ausgabe ist für August 2021 geplant. Nazzaro leitete zuletzt die Kritikerwoche bei den Filmfestspielen in Venedig und arbeitete unter anderem für Festivals in Rotterdam und Rom. Nazzaro folgt auf die Französin Lili Hinstin, die den Posten wegen "unterschiedlichen Auffassungen über die Zukunftsstrategie" nach zwei Jahren wieder verlässt. Locarno gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den bekannten Festivals in Europa.

Kulturrat begrüßt Hilfen für Soloselbstständige Die angekündigten neuen Bundeshilfen für Soloselbstständige sind für den Deutsche Kulturrat ein Schritt in die richtige Richtung. Nun könne über die Bedingungen gesprochen werden, sagte der Geschäftsführer Olaf Zimmermann der dpa in Berlin. Dabei komme es darauf an, "die Hilfe nicht mit bürokratischen Hürden zu verstellen". Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte am Mittwochabend mit den neuen Corona-Hilfen Unterstützung für Soloselbstständige auch aus der Kulturszene angekündigt. Die Förderung von bis zu 5000 Euro bekommen sei auch eine Anerkennung ihrer Lebens- und Arbeitsweise.