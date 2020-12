Preußische Schlösserstiftung mit Einnahmeverlusten

Mittwoch, 30. Dezember 2020

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten erwartet für das zu Ende gehende Jahr coronabedingt rund neun Millionen Euro weniger Einnahmen als geplant. Das sei eine dramatische Entwicklung, sagte Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr dem Evangelischen Pressedienst. Aber glücklicherweise hätten Corona-Hilfen das allermeiste ausgeglichen. Da habe die Bundesrepublik wirklich gezeigt, dass sie ein Kulturstaat sei. Die Schlösser in Berlin und Potsdam seien auf den internationalen Tourismus ausgerichtet, der 2020 weitgehend ausgefallen sei. Vogtherr geht nicht davon aus, dass die Besucherzahlen von 2019 schnell wieder erreicht werden können: "Das heißt, wir werden mindestens 2021 noch einmal auf Corona-Hilfen angewiesen sein".

Die traditionelle Osterprozession mit ihren spektakulären Umzügen in der Karwoche findet nicht statt. Der Erzbischof der andalusischen Stadt, Asenjo, sagte zur Begründung, das anhaltend hohe Infektionsniveau durch das Coronavirus und die Prognose für die Verteilung von Impfstoff in den kommenden Monaten, lasse die siebentägige Veranstaltung Ende März nicht zu. Mit rund 1,9 Millionen registrierten Infektionen und knapp über 50.000 Todesfällen hat die Pandemie Spanien schwer getroffen. Die Regierung hofft, dass bis Juni 20 Millionen Menschen geimpft sind.

Katharina Wagner freut sich, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters veraltete Strukturen erneuern möchte. Seit 2015 alleinige Chefin der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth, stelle sie seit Jahren Fragen, "die der Festspiel-GmbH, deren Mitarbeitern und nicht zuletzt der Leitung ein zeitgemäßes, effektives Arbeiten auf weiterhin höchstem künstlerischen Niveau ermöglichen", zitierte die "Passauer Neue Presse" die Intendantin. Die Kulturstaatsministerin hatte angekündigt, Satzungen und Gesellschafterverträge überprüfen und das Publikum in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Der Bund hält wie Bayern und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 29 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Die Stadt Bayreuth 13 Prozent.