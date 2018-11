Kulturnachrichten

Montag, 5. November 2018

Preise bei Nordischen Filmtagen vergeben Isländischer Beitrag in vier Kategorien ausgezeichnet Die Preise bei den Lübecker Nordischen Filmtagen sind vergeben. Der isländische Beitrag "Gegen den Strom" gewann vier Preise. Der Film gewann nicht nur den Hauptpreis des Festivals, den NDR-Filmpreis, sondern auch den Baltischen Filmpreis für den besten nordischen Spielfilm und den von der Lokalzeitschrift "Lübecker Nachrichten" ausgelobten Publikumspreis. Auch die Jury des Kirchlichen Filmpreises Interfilm entschied sich für den isländischen Beitrag. Der erstmalig vergebene Preis des Freundeskreises für das beste Spielfilmdebüt ging an den estnischen Film "Die kleine Genossin" von Moonika Siimets. Mit dem Kinder- und Jugendfilmpreis der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung wurde Gudrun Ragnarsdóttir für ihren Film "Sommerkinder" ausgezeichnet. Den Dokumentarfilmpreis der Lübecker Gewerkschaften gewann der finnische Regisseur Antti Haase für seinen Film "Die das Licht brachten".

Kultusministerium in Bayern geht an Freie Wähler Exakt drei Wochen nach der Landtagswahl ist Koalitionsvertrag beschlossen Bayerns politischer Alltag ist jetzt Schwarz-Orange. Die CSU muss drei Ministerien abgeben, darunter das landespolitisch bedeutsame Kultusministerium. Zudem gehen das Umwelt- und das um Landesentwicklung ergänzte Wirtschaftsministerium an den Koalitionspartner. Alle anderen Ministerien gehen an die CSU, darunter auch ein neues, eigenständiges Digitalisierungsministerium. Die Namen der künftigen CSU-Minister sind noch nicht fix. Bei den Freien Wählern dürfte neben Aiwanger auch Michael Piazolo als Kultusminister gesetzt sein. Die CSU hatte bei der Landtagswahl am 14. Oktober viele Stimmen an die Grünen verloren und war auf 37,2 Prozent abgestürzt. In der Folge mussten sich die Christsozialen einen Koalitionspartner suchen, dazu hatten sie auch mit den Grünen Sondierungsgespräche geführt. Der Vertrag soll an diesem Montag unterzeichnet werden.

MTV Europe Music Awards in Spanien vergeben US-Sängerin Camila Cabello räumt ab Camila Cabello hat mit ihrem Hit "Havana" bei den MTV Europe Music Awards abgeräumt. Die 21-Jährige gewann am Sonntagabend bei der Zeremonie im nordspanischen Bilbao die Preise als beste Künstlerin, für den besten Song und für das beste Video. Die US-Rapperin Nicki Minaj gewann zwei Trophäen und wurde unter anderem als beste Hip-Hop-Künstlerin ausgezeichnet. Die britische Sängerin Dua Lipa wurde als beste Pop-Künstlerin geehrt, die US-Band Panic! at the Disco gewann den Preis für die besten Alternative-Künstler und der US-DJ Marshmello den Preis als bester Elektro-Künstler. Der kanadische Sänger Shawn Mendes wurde als bester Live-Künstler ausgezeichnet. In der Kategorie «Best German Act» siegte Mike Singer.

Deutscher Regiepreis "Metropolis" verliehen Der Kinofilm "Styx" des Regisseurs Wolfgang Fischer ausgezeichnet Der Kinofilm "Styx" des Regisseurs Wolfgang Fischer bekommt den Regiepreis "Metropolis". Fischer sagte, der Dreh des Dramas um ein beschädigtes und hoffnungslos überfülltes Flüchtlingsboot sei ein "physischer und psychischer Kraftakt" gewesen. Der Preis für die beste Fernsehfilm-Regie ging an Umut Dag für den Film "Das deutsche Kind". In der Kategorie Fernsehserie wurde der Regisseur Christian Schwochow für die Serie "Bad Banks" ausgezeichnet. Den Kinderfilmpreis gewann Joya Thome für "Königin von Niendorf". Für ihren Dokumentarfilm "The Cleaners" wurden Moritz Riesewieck und Hans Block prämiert. Susan Gordanshekan wurde als beste Nachwuchs-Regisseurin für "Die defekte Katze" ausgezeichnet. Bei der Gala in der Hochschule für Fernsehen und Film wurde die Regisseurin Margarethe von Trotta mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt. Es sei etwas Besonderes, von Kollegen geehrt zu werden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wurde zum ersten Mal an eine Frau verliehen.

Judith Schalansky erhält Raabe-Literaturpreis Auszeichnung erfolgt für ihr Buch "Verzeichnis einiger Verluste" Die Schriftstellerin Judith Schalansky ist in Braunschweig mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet worden. Sie wurde für ihr neues Buch "Verzeichnis einiger Verluste" mit dem mit 30.000 Euro dotierten Preis geehrt, den die Stadt Braunschweig gemeinsam mit dem Deutschlandfunk vergibt.

"Judith Schalansky ist eine Grenzgängerin zwischen Natur und Poesie, zwischen Wissenswelten und Phantasiereichen, zwischen Zählen und Erzählen", heißt es in der Begründung der Jury. Schalansky studierte Kunstgeschichte in Berlin und Kommunikationsdesign in Potsdam. Sie gestaltet ihre Bücher selbst und erhielt dafür mehrere Designpreise. Schalanskys Werke sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt.