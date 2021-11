Kulturnachrichten

Samstag, 6. November 2021

Preis für die Antisemitismus-Beauftragte der EU Die EU-Antisemitismusbeauftragte Katharina von Schnurbein wird in diesem Jahr mit dem Moshe-Rosen-Preis der Konferenz Europäischer Rabbiner (CER) ausgezeichnet. Sie erhalte ihn "für ihren großen Einsatz zur Bekämpfung von Antisemitismus in Europa", teilte die Konferenz mit. Schnurbein habe es sich zum Ziel gemacht, Antisemitismus und Hassrede in sozialen Medien zu bekämpfen. Die Auszeichnung soll ihr bei der 32. Generalversammlung der CER überreicht werden, die vom 22. bis 24. November 2021 erstmals in München stattfinden wird. Die Veranstalter erwarten zu der Versammlung rund 400 Rabbiner, religiöse Führer und politische Entscheidungsträger aus Europa, Israel und den USA. Die Schwerpunktthemen sind Religionsfreiheit, die weitere Bekämpfung von Antisemitismus und Extremismus sowie die Gestaltung des Gemeindelebens in der Corona-Pandemie.

Marília Mendonça mit 26 Jahren tödlich verunglückt Die brasilianische Sängerin Marília Mendonça ist beim Absturz eines Sportflugzeugs ums Leben gekommen. Zur Absturzursache wurden keine Angaben gemacht. Die erst 26-jährige Sängerin war auf dem Weg zu einem Konzert-Wochenende. Landesweit löste ihr Tod Bestürzung und Trauer aus. Ganz Brasilien sei schockiert über den Tod einer der größten Künstlerinnen ihrer Generation, schrieb Präsident Jair Bolsonaro auf Twitter. Auch Fußballstar Neymar zeigte sich bestürzt. Marília sei durch ihre Lieder immer in unserem Leben präsent gewesen, twitterte der brasilianische Nationalspieler, der als Freund der Sängerin galt. Marília Mendonça gehörte zu den bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen Brasiliens. Auf Instagram hatte sie 40 Millionen Follower, 2019 gewann sie mit ihren romantischen Texten und Melodien den Latin Grammy.

Die Filmregisseurin Tamara Trampe ist gestorben Die Filmregisseurin, Autorin und Dramaturgin Tamara Trampe ist tot. Wie Deutschlandfunk Kultur erfuhr, starb sie mit 78 Jahren. Trampe wurde in der ehemaligen Sowjetunion geboren. Sie arbeitete in der DDR als Dramaturgin bei der DEFA. Nach 1990 lehrte sie regelmäßig an verschiedenen Filmhochschulen, wo sie den dokumentarischen Nachwuchs prägte. Mit ihrem Lebenspartner, dem Kameramann Johann Feindt, drehte sie vier eigene Dokumentarfilme. Im vergangenen September wurde sie vom Verband der Deutschen Filmkritik mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt.

Andrea Vilter wird Intendantin am Schauspielhaus Graz Die deutsche Dramaturgin und Professorin Andrea Vilter wird ab 2023 das Schauspielhaus Graz leiten. Zuvor hatte die österreichische "Kleine Zeitung" darüber berichtet. Vilter folgt als Intendantin auf Iris Laufenberg, die an das Deutsche Theater in Berlin wechseln wird. Vilter war in den 90er-Jahren Leiterin der Studiobühne der Freien Universität Berlin. Danach arbeitete sie am Bayerischen Staatsschauspiel in München und war von 2014 bis 2016 Schauspielchefin am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 2016 ist sie Professorin für Dramaturgie und Regie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Außerdem arbeitet Vilter als freie Dramaturgin.