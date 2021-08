Kulturnachrichten

Samstag, 28. August 2021

Preis des Westfälischen Friedens in Münster verliehen Der ehemalige griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras und der aktuelle nordmazedonische Regierungschef Zoran Zaev sind mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden. Die Ehrung erhielten sie für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit und die dadurch entstandene Stabilität auf dem Balkan. Mazedonien als Nachbarstaat von Griechenland hatte sich nach einem jahrelangen, erbitterten Streit in Nordmazedonien umbenannt. Die beiden Preisträger hätten drei Leitideen umgesetzt: Den Willen zum Frieden, die kritische Selbstreflexion und Europa als Raum für ein friedliches Zusammenleben, sagte der lettische Staatspräsident Levits in seiner Laudatio. Die Umweltschutzorganisation "Plant-for-the-Planet" wurde mit dem Jugendpreis und damit mit der Hälfe des Preisgeldes von 100.000 Euro für ihren Kampf gegen den Klimawandel ausgezeichnet. Der Preis des Westfälischen Friedens erinnert an das Ende des Dreißigjährigen Krieges, das 1648 in Münster und Osnabrück beschlossen wurde.

Visa für afghanische Journalisten gefordert Vor der Reise von Bundesaußenminister Heiko Maas nach Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan hat "Reporter ohne Grenzen" gefordert, afghanischen Medienschaffenden, die sich in Nachbarländern aufhalten, "grundsätzlich schnell und unbürokratisch Visa für Deutschland" auszustellen. Da sich das Zeitfenster für Evakuierungen mit dem Flugzeug aus Kabul in wenigen Tagen schließe, versuchten gefährdete Journalistinnen und Journalisten, in Drittländer zu fliehen oder seien dort bereits angekommen. Geflüchteten afghanischen Staatsangehörigen in Drittstaaten erteile die Bundesrepublik allerdings nur im Einzelfall Visa, zitiert die Organisation das Auswärtige Amt. Nur Tage, nachdem die Taliban behauptet hätten, die Pressefreiheit respektieren zu wollen, häuften sich Berichte über Drohungen, Schikanen und Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan, so "Reporter ohne Grenzen".

Afrika bekommt erstes "Unterwassermuseum" Vor der Küste Kenias soll "Afrikas erstes Unterwassermuseum" entstehen, wie die südafrikanische Zeitschrift "The Continent" berichtet. Ein bedeutender Teil der Ausstellung am Meeresboden seien knapp 600 Jahre alte Schiffe, die auf ihrem Weg aus dem alten China sanken. Die Schiffswracks aus der Ming-Dynastie wurden dem Bericht zufolge von chinesischen und kenianischen Archäologen entdeckt. Das Museum soll sich über einen Küstenabschnitt von 137 Kilometern in Nordkenia erstrecken. Neben den chinesischen Schiffen können Taucher auch portugiesische und arabische Schiffe erkunden - sowie gesunkene Boote, die den Sklavenhandel unterstützten.

Goethe-Medaillen für Kulturdialog vergeben Bei einem digitalen Festakt in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar sind die diesjährigen Goethe-Medaillen vergeben worden. Ausgezeichnet wurden die chinesische Tänzerin und Choreografin Wen Hui, die kamerunische Sozialökonomin Princess Marilyn Douala Manga Bell und der japanische Komponist Toshio Hosokawa. Geehrt würden sie für ihr herausragendes Engagement im internationalen Kulturaustausch, sagte die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz. Bell wurde für ihre zukunftsweisenden Ideen zur Aufarbeitung kolonialen Unrechts und ihr internationales kulturelles Schaffen geehrt, Hosokawa für seine unverwechselbare Musiksprache. Die Choreografin Wen Hui zähle zur Avantgarde des Tanztheaters in China. Die Verleihung der Goethe-Medaille findet traditionell am 28. August statt, dem Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe. Seit 1955 wurden bereits mehr als 350 Persönlichkeiten aus 67 Ländern geehrt.

Belarus löst unabhängige Journalistenorganisation auf Der oberste Gerichtshof in Belarus hat die Auflösung der größten unabhängigen Journalistenorganisation "Belarusian Association of Journalists" (BAJ) beschlossen. Im Zuge dessen wurden mehr als 30 Journalisten festgenommen, Zeitungsbüros durchsucht sowie die Internetseiten großer unabhängiger Medien gesperrt. Das PEN Zentrum unter der Leitung der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch wure geschlossen. Als Urteilsbegründung wurde das angebliche Auslaufen der Büromietverträge der sechs Filialen der "Belarusian Association of Journalists" angegeben. Die Organisation widersprach dem, konnte aber keine Beweise vorlegen, da die Büros seit einer Razzia im Juli geschlossen sind. Man werde trotz des Gerichtsurteils weiterarbeiten, sagt der BAJ-Vorsitzende Andrej Bastunets der Nachrichtenagentur "Associated Press".

Wahlprogramme werden immer unverständlicher Die Parteiprogramme zur Bundestagswahl werden einer Studie zufolge immer unverständlicher. Sie enthielten zum Beispiel Bandwurm-Sätze mit bis zu 79 Wörtern, teilte die Universität Hohenheim mit. Nur 1994 seien die Programme im Schnitt noch unverständlicher gewesen, ergab die Analyse der Forschenden. Sie benutzten eine Software für komplizierte Wörter oder verschachtelte Sätze. Ein weiteres Ergebnis: Die Wahlprograme werden immer länger. Formulierten die Parteien bei der ersten Bundestagswahl 1949 ihre Vorhaben noch im Schnitt mit rund 5.500 Wörtern, sind es nun mit mehr als 43.000 acht Mal so viele.

Computerspielemesse gamescom beendet Die virtuelle Computerspielemesse gamescom ist zu Ende. Die größte Spielemesse der Welt fand auch in diesem Jahr pandemiebedingt nicht in den Kölner Messehallen, sondern in Form verschiedener Video-Livestreams im Netz statt. Schwerpunkte waren diesmal unter anderem mobiles Spielen oder Lernspiele für Kinder und Jugendliche. Die Computerspieleindustrie wächst kräftig, auch durch die Pandemie. Allein in Deutschland beträgt der Umsatz mit Spielen und Hardware mehr als acht Milliarden Euro pro Jahr. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz der dreitägigen Veranstaltung.