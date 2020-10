Kulturnachrichten

Donnerstag, 8. Oktober 2020

Preis des Deutschen Literaturfonds an Felicitas Hoppe Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ist mit dem erstmals ausgelobten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt worden. Zum 40-jährigen Gründungsjubiläum des Fonds wurde die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung am Abend in Berlin verliehen. Zu Hoppes Werken zählen unter anderem die Romane "Pigafetta" (1999), "Johanna" (2006), "Hoppe" (2012) und "Prawda. Eine amerikanische Reise" (2018). Der Deutsche Literaturfonds, der sich seit 1980 der Förderung deutschsprachiger Gegenwartsliteratur widmet, hat sein 40-Jahr-Jubiläum zum Anlass genommen, erstmals den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds zu vergeben. Zudem erhielt die Übersetzerin Eveline Passet den mit 20.000 Euro dotierten Paul-Celan-Preis. Der in diesem Jahr mit 5.000 Euro dotierte Kranichsteiner Literaturförderpreis ging an den Schriftsteller Christian Schulteisz.

Fahrplan für Eröffnung des Humboldt Forums Generalintendant Hartmut Dorgerloh hat den Fahrplan für die Eröffnung des Humboldt Forums in Berlin bekannt gegeben. Nach jahrelanger Verzögerung, mehrfacher Verlegung und deutlicher Kostensteigerung soll nun am 17. Dezember ein Eröffnungsjahr beginnen. In den ersten 14 Tagen können Interessierte zunächst den neuen Stadtraum erkunden, hieß es. Von Januar an sollen erste Teile des Kultur- und Ausstellungszentrums zunächst für vier Tage pro Woche öffnen. Regulärer Betrieb in einigen Bereichen ist von Ostern an geplant. Die ursprünglich zu einer der geplatzten Eröffnungen angekündigte große Elfenbeinausstellung ist nun von Mai 2021 an vorgesehen. Auf allen Ebenen soll das Haus erst zur Jahreswende 2021/22 zugänglich sein, dann sind auch erste Ausstellungen von Ethnologischem Museum und Museum für Asiatische Kunst geplant.

Gutachten zu kolonialer Raubkunst in den Niederlanden Die Niederlande sollten die aus früheren Kolonien geraubten Kulturschätze zurückgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine im Auftrag der Regierung eingesetzte Sachverständigenkommission in einem Gutachten. Das Unrecht müsse anerkannt und den ursprünglichen Eigentümern die Rückgabe der Objekte zumindest angeboten werden. Die Kommission schätzt, dass es um Hunderttausende Objekte in Museen und Sammlungen geht. Das Kulturministerium will auf Grundlage des Gutachtens über den Umgang mit Objekten aus den ehemaligen Kolonien entscheiden.

Mao-Kalligrafie wurde in zwei Teile geschnitten Eine gestohlene Kalligrafie-Schriftrolle des chinesischen Revolutionsführers Mao Tsetung ist in zwei Teile geschnitten wieder aufgetaucht. Das auf einen Millionenwert geschätzte Schriftstück sei Ende September beschädigt in Hongkong gefunden worden. Der Käufer der Rolle habe sie für umgerechnet etwa 55 Euro erworben und zerschnitten, weil er sie für eine Fälschung hielt. Das berichtete die Zeitung "South China Morning Post". Die Schriftrolle war nach Polizeiangaben Teil eines millionenschweren Diebesguts. Sie war im September aus der Wohnung eines Kunstsammlers gestohlen worden. Die Hongkonger Polizei hat drei Männer in Verbindung mit dem Diebstahl festgenommen.