Kulturnachrichten

Montag, 12. Juli 2021

Präsenzlehre an Unis lässt auf sich warten Die meisten Hochschulen in Deutschland gehen davon aus, im kommenden Wintersemester noch nicht vollständig zur Präsenzlehre zurückkehren zu können.

Das ergab eine Umfrage der "Welt am Sonntag". Demnach planen 104 der 116 Universitäten für das kommende Semester einen Mix aus Präsenz- und Digitalformaten. Begründet wurde die Zurückhaltung vor allem mit den Corona-Verordnungen der Bundesländer, die aktuell ein Abstands-Gebot an Hochschulen vorsehen. Dadurch entstehen in den Hörsälen Kapazitäts-Probleme. Der Präsident der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Schleiff, sprach sich für eine Rückkehr zum Normalbetrieb aus. "Wir trauen uns sehr gut selbst zu, mit dem Corona-Risiko im Wintersemester umzugehen und ein sicheres Studium in weitgehender Präsenz und Forschung zu ermöglichen, sagte er dem Blatt.

Görlitzer Synagoge wird als Kulturforum eröffnet Die ehemalige Synagoge im sächsischen Görlitz wird am Montag als Kulturforum wiedereröffnet. Das jüdische Gotteshaus hatte als einziges in Sachsen die Pogromnacht vom 9. November 1938 überstanden.1963 ging der monumentale Jugendstilbau in den Besitz der Stadt Görlitz über. Seit 1991 ist er in mehreren Etappen für knapp 10 Millionen Euro saniert worden. Das neue Kulturforum soll ein Ort der Begegnung und des gesellschaftlichen Engagements werden.

Historischer Spirituosen-Fund im Königspalast bei Athen Bei der Renovierung des ehemaligen Sommerpalastes der griechischen Königsfamilie in Tatoi nördlich von Athen haben Restauratoren Hunderte wertvolle Weinflaschen und Spirituosen gefunden. Wie die griechische Kulturministerin Mendoni am Sonntag mitteilte, seien es Funde von großer historischer Bedeutung. Mehr als 4000 Flaschen aus dem In- und Ausland seien bislang entdeckt worden. Es handele sich unter anderem um eine Flasche Whisky aus der Zeit der Inthronisierung der britischen Königin Elisabeth II. am 6. Februar 1952. Auch aus dem 19. Jahrhundert stammende Weine der Herkunft Château Margaux, Château de Vincennes und Château Rothschild gehörten zu dem Fund. Der Sommerpalast von Tatoi und ein großer Wald, der ihn umgibt, werden zurzeit erschlossen, um zu einem Museum und Ausflugsziel zu werden. Die Monarchie wurde in Griechenland nach der Wiederherstellung der Demokratie im Dezember 1974 abgeschafft.