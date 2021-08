Prähistorische Farbflecken Waren die Neandertaler die ersten Künstler?

Nicholas Conard im Gespräch mit Gabi Wuttke

Ist diese Farbe von vor 65.000 Jahren an einer spanischen Höhlenwand schon "Kunst"? (Imago / Daniel Pérez)

In einer Höhle in Südspanien sind rote Farbflecken gefunden worden, die etwa 65.000 Jahre alt sind und den Neandertalern zugeschrieben werden. Sind die Neandertaler also die ersten "Künstler"? Eher nicht, findet der Archäologe Nicholas Conard.

Ein internationales Forschungsteam ist in den Höhlen von Ardales in der Nähe der spanischen Stadt Malaga auf rote Farbflecken gestoßen. Neandertaler sollen sie hinterlassen haben, schreibt die Wissenschaftszeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). Laut der Studie haben die Neandertaler eine Farbpigmentmischung mit dem Mund auf eine auf den Fels gehaltene Hand gespuckt, möglicherweise als Teil eines Rituals.

"Das ist keine Kunst"

Waren Neandertaler also die ersten "Künstler" der Erde und möglicherweise kultivierter als bislang gedacht? Nicholas Conard zufolge kann man dabei nicht von Kunst sprechen, er ist Archäologe und lehrt an der Universität Tübingen:

"Die Autoren der Studie sagen dabei selber explizit, dass das keine Kunst ist. Vielleicht eine Art Vorstufe von Kunst. Aber wenn man die konkreten Hinterlassenschaften betrachtet, ist der Unterschied zur Zeit der modernen Menschen schon sehr deutlich."

Bei den Neandertalern gäbe es viel schematischere, keine figürlichen Darstellungen. Conard findet es auch nicht überraschend, dass die Neandertaler hin und wieder Pigmente genutzt haben, für praktische oder symbolische Zwecke: "Wir wissen aber nicht, welche Information damit vermittelt wird."

Für die Zeit vor 30.000 und 40.000 Jahren gibt es laut Conard viele Belege für "Kunst": "Ab 40.000 Jahren haben wir ein Universum an komplexeren symbolischen Darstellungen, wo insbesondere Tiere abgebildet werden, außerdem Darstellungen von Mischwesen, die eindeutig in den religiösen Bereich gehen."

Die Komplexität der Darstellungen bei den Neandertalern sei hingegen viel geringer.