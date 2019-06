Popmusik-Spezial (4/5) Bad Salzuflen weltweit Freistil, 53 min Von Christian Möller und Heiko Behr „Ohne uns würde der deutsche Pop nicht so klingen, wie er heute klingt.“ Liedermacher Bernd Begemann meint damit sich und die ,Hamburger Schule’, eine der wichtigsten musikalischen Strömungen Deutschlands überhaupt.

Bands wie Die Sterne, Tocotronic, Blumfeld und andere haben diese Bezeichnung in den 1990er-Jahren zum Synonym für intelligenten deutschsprachigen Pop gemacht.

Aber die ,Hamburger Schule’ kommt nicht aus Hamburg - in Wahrheit war der Kurort Bad Salzuflen die Brutstätte dieses Pop-Phänomens, denn die Protagonisten stammen größtenteils aus der näheren Umgebung.

Im Studio ihres Freundes Frank Werner nahm die Clique ihre ersten Songs auf, bevor man sich in die große Stadt aufmachte. Ein Feature über die Geburt des Diskurspops aus dem Geiste der Kurtaxe.







Bad Salzuflen weltweit

Vom Ursprung des musikalischen Pop-Phänomens ‚Hamburger Schule‛

