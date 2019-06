Popmusik-Spezial (3/5) So werden Hits gemacht Freistil, 54 min Von Ina Plodroch Nicht nur der Sound der Pophits hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert - auch die Art, wie sie geschrieben werden. Die Sendung blickt in die Pop-Fabriken von heute und geht der Frage nach: Wie werden Hits gemacht?

Die großen Musiklabels und -verlage setzen verstärkt auf den kreativen Input von Songwritern. Viele Hits entstehen daher neuerdings in Songwriting Camps, in denen Komponisten und Produzenten in Teams zusammen arbeiten. Wie funktioniert das?

Die Sendung wirft einen Blick in die Geschichte des Song-Schreibens. Einige der aktuell gefragtesten Hit-Macher kommen zu Wort.

Popmusik-Spezial (3/5)



So werden Hits gemacht

Die Pop-Fabrik

Von Ina Plodroch



Regie und Sprechen: die Autorin

Ton und Technik: Oliver Dannert

Redaktion Freistil: Klaus Pilger

Produktion: Dlf 2017



Wie funktioniert Popmusik? Wie entsteht Popmusik? Wie verändert sich Popmusik? Was macht Popmusik so faszinierend? In "POPMUSIK-Spezial" bei "Freistil" geht es im Juni 2019 in fünf Sendungen genau um diese Fragen.