Popchor Twäng! "Ein knalliges Gesamtpaket"

Chorwettbewerb in der eigenen Heimatstadt. Twäng! ist stolz auf die Teilnahme letztes Jahr in Freiburg. (Fabio Smitka)

Twang ist nicht nur eine Gesangstechnik, Twäng! ist auch ein a-cappella Popchor aus Freiburg. Drei junge Leute haben den Chor 2014 gegründet. Davor sangen sie in einem Jugendchor und ihnen stand der Sinn nach Veränderung.

In einer Musikstadt wie Freiburg dauerte es nicht lang bis Interessierte zusammenkamen, um den A-cappella Popchor Twäng! zu gründen. Heute sind sie gut 40 Sängerinnen und Sänger, die meisten davon echte Freiburger Bobbele, aber auch Zugezogene. Ganz besonders gern erinnern sie sich an den Deutschen Chorwettbewerb in ihrer eigenen Stadt. Diese besondere Atmosphäre war einzigartig. Und sie selbst belegten beim Chorwettbewerb im letzten Jahr den zweiten Platz vor heimischem Publikum.

Ihren Chor beschreiben die Sängerinnen und Sänger von Twäng! als "knalliges Gesamtpaket". Ob dies eine zutreffende Beschreibung ist, lässt sich am Wochenende feststellen, denn dann sind die nächsten Auftritte.

Bei der Freiburger Chornacht treten Twäng um 21 Uhr im Colombipark und um 23 Uhr auf dem Rathausmarkt auf.



Beim neuen Vocal-Festival "Black Forest Voices" in Kirchzarten treten Twäng! in der Talvogtei am 29.06. um 19:30 Uhr auf.