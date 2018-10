Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Oktober 2018

Pop Art Künstler Mel Ramos ist tot Er wurde 83 Jahre alt Der Pop Art Künstler Mel Ramos ist tot. Das teilte sein deutscher Galerist Peter Klemm mit. Ramos wurde 1935 im kalifornischen Sacramento geboren und entwickelte sich zu einer wichtigen Figur in der ersten Generation der amerikanischen Pop Art Künstler, wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Mel Ramos' malerischer Stil wurde von seinem Lehrer Wayne Thiebaud beeinflusst. Themen für seine Bilder entnahm Ramos aus Comics und der Werbung. 1963 wurden seine Werke in die Gruppenausstellung "Pop goes the Easel" im Contemporary Art Museum in Houston, aufgenommen. 1965 fand die Ausstellung "Neue Realisten und Pop Art" in der Akademie der Künste im ehemaligen West-Berlin mit seinen Werken statt. Rund drei Jahrzehnte lehrte Ramos als Professor für Malerei an der California State University. Mel Ramos starb im Alter von 83 Jahren in Kalifornien.

Autorin Anna Burns gewinnt Man-Booker-Preis Literaturauszeichnung geht erstmals nach Nordirland Die nordirische Autorin Anna Burns ist mit dem renommierten Man-Booker-Preis ausgezeichnet worden. Die 56-Jährige erhielt die Ehrung für ihren Roman "Milkman". Die Jury lobte das Buch als "absolut unverwechselbar". "Niemand von uns hat jemals etwas ähnliches gelesen", sagte der Jury-Vorsitzende Kwame Anthony Appiah. "Milkman" handelt von der Gewalt im Nordirlandkonflikt. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive einer jungen Frau. Der Man-Booker-Preis ist die höchste britische Literaturauszeichnung. Der Preis geht in diesem Jahr erstmals nach Nordirland und erstmals seit 2013 wieder an eine Frau. Im vergangenen Jahr hatte die Jury den US-Schriftsteller George Saunders zum Gewinner gekürt.

Sorge um Weltkulturerbe-Titel in Berlin Museumsinsel könnte durch Verkehrschaos Weltkulturerbe-Titel verlieren Die Berliner Interessengemeinschaft Kultur und Bildung fürchtet, dass die Berliner Museumsinsel ihren Weltkulturerbetitel verlieren könnte. Sorge mache das absehbare Verkehrschaos im Zentrum der Stadt. Rund ein Jahr vor der Eröffnung des Humboldt-Forums habe der Berliner Senat noch kein Verkehrsmanagement, mit dem der wachsende Touristenverkehr bewältigt werden könnte, kritisierte das Bündnis. Stattdessen verkomme die Weltkulturerbestätte immer mehr zum Busbahnhof. Das Bündnis, zu dem unter anderem auch die Staatlichen Museen zu Berlin gehören, dringt auf ein Verkehrsmanagementsystem, bei dem Busse künftig nur noch kurzzeitig auf der Berliner Museumsinsel halten dürften. Mit der Eröffnung des Humboldt-Forums 2019 könnte die Verkehrssituation auf der Museumsinsel drastisch verschlechtern. Nach Prognosen werden dann täglich über 21.000 Besucher allein in diesem Museum erwartet. Der Berliner Senat habe aber lediglich den Bau von drei neuen Busparkplätzen geplant.

Otto Waalkes erhält Sondermann-Preis Komiker begeistere alle Generationen Der "Sondermann"-Preis, die höchste Auszeichnung für Komische Kunst in Deutschland, geht in diesem Jahr an Otto Waalkes (70). Der Bühnenkünstler, Entertainer, Musiker, Maler, Schauspieler und Autor werde für sein Lebenswerk geehrt, teilte das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main mit. Er habe Generationen von Humorverbrauchern mit Witzen, Pointen, Lachern und Ottifanten versorgt und den Humor der Neuen Frankfurter Schule popularisiert. "Viele seiner Sketche, Lieder, Reime und Geräusche gehören längst zum kollektiven Gedächtnis und werden sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern auswendig zitiert", lobte der Verein. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird am 11. November in der Frankfurter Brotfabrik verliehen. Die Laudatio hält der Manager des Fußballclubs Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic.

Architektur-Fotografin Sigrid Neubert gestorben Sie wurde 91 Jahre alt Sie galt als Chronistin der deutschen Nachkriegsarchitektur: Die Fotografin Sigrid Neubert ist am 13. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte die Agentur Goldmann Public Relations unter Berufung auf ihre Familie mit. Die gebürtige Tübingerin war zunächst Werbefotografin, bevor sie sich in den 50er Jahren auf Architektur-Fotografie spezialisierte, damals eine Männerdomäne. Sie fotografierte etwa das BMW-Hochhaus und die Olympia-Bauten in München, wo sie fünf Jahrzehnte arbeitete. Zuletzt lebte sie in der Nähe von Berlin.

Aktuell zeigt das Lechner Museum Ingolstadt die große Retrospektive "Architektur und Natur". Zuvor war diese Ausstellung im Museum für Fotografie der Staatlichen Museen in Berlin zu sehen.