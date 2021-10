Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Oktober 2021

Poohsticks Bridge versteigert A.A. Milne machte sie berühmt. Sein Sohn Christopher Robin hatte in den 1920er Jahren auf ihr gespielt. "Pu der Bär" warf in seinen Abenteuern Stöcke und Kiefernzapfen von der Poohsticks Bridge ins Wasser. Weil die echte Brücke im Süden Englands nach Verschleiß durch die vielen Fans der Kinderbücher abgetragen und durch eine neue ersetzt werden musste, ist das Original für gut 130.000 britische Pfund versteigert worden. Das gab das Auktionshaus Summers Place Auctions bekannt. Der neue Besitzer der Originalteile ist der britische Adlige William Sackville, der die Brücke auf seinem Landgut Buckhurst Park wieder aufstellen lassen.

Literaturnobelpreis für Abdulrazak Gurnah Die Schwedische Akademie hat auch mit dem Literaturnobelpreis 2021 wieder alle überrascht: Sowohl den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah als auch den Literaturbetrieb. Der 1948 auf Sansibar geborene Gurnah glaubte erst, dass ihm der wichtigste Literaturpreis zugesprochen wurde, als er es in den Nachrichten hörte, sagte der seit Jahrzehnten in England lebende Gurnah der Nachrichtenagentur Reuters. Die Jury in Stockholm ehrt ihn für seine leidenschaftliche und kompromisslose Auseinandersetzung mit den Folgen des Kolonialismus und den Schicksalen von Geflüchteten zwischen Kontinenten und Kulturen, sagte der Ständige Sekretär der Akademie, Malm. Von den bislang zehn Romanen, die Gurnah seit 1987 geschrieben hat, wurden vier ins Deutsche übersetzt. Derzeit ist kein Titel lieferbar.

Ernst-Bloch-Preis für Mithu Sanyal Ihre treffsicheren Fragestellungen rückten festgefahrene Strukturen in ein neues Licht: Deshalb erhält die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin Mithu Sanyal den diesjährigen Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen. Die Jury aus Journalisten und Kulturwissenschaftlerinnen entschied sich für die 50-Jährige, weil sie sich seit Jahren in gesellschaftlichen Debatten engagiere, heißt es in der Begründung. Als Autorin hinterfrage sie etablierte kulturelle Muster und lasse ihre Figuren virtuos Theorie verhandeln. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1985 alle drei Jahre vergeben.

Helge Schneider wird ausgezeichnet Der "Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor" 2022 geht an Helge Schneider. Das literarische und sprachkünstlerische Werk des 66-Jährigen sei radikal, anarchistisch und immer von existenziellen Humor, teilte Oberbürgermeister Christian Geselle mit. Mit seiner komischen Kunst zwischen Hoch- und Subkultur, zwischen Sinn und Unsinn, vermittele Schneider ein Höchstmaß an Freiheit und spende in einer zunehmend verstörenden Welt auf einzigartige und beglückende Weise Trost. Der mit 10.000 Euro dotierte soll am 12. Februar übergeben werden.

Komponist Koichi Sugiyama gestorben "Dragon Quest" gehörte auch zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokyo. Nun ist der Komponist der Musik des Videospiels, Koichi Sugiyama, gestorben. Wie sein Büro mitteilte, wurde er 90 Jahre alt. Sugiyamas Musik zur 1986 gestarteten Reihe trug maßgeblich zum Erfolg von "Dragon Quest" bei und etablierte das Musikgenre für Konsolenspiele.

Preis für Popkultur 2021 vergeben Zum sechsten Mal ist der Preis für Popkultur vergeben worden. Danger Dan gewann in drei der zwölf Kategorien und wurde von der Jury zum "Lieblings-Solokünstler" ernannt. Der Rapper bedankte sich mit dem Hinweis, dass er in "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" nur singe, was bei der Antifa schon seit Jahrzehnten gesagt werde. Für das beste Video wurde Mine ausgezeichnet. Die "Giant Rooks" und "Die Ärzte" teilen sich den Titel "Lieblingsband". Als spannendste Idee des Jahres wurde die Kampagne #DeutschrapMeToo ausgezeichnet.

Auch 2022 kein Deutscher Filmball Die weiterhin bestehenden Pandemierisiken machten kaum möglich, was wir kennen. Mit diesem Satz hat der Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) den traditionellen Deutschen Filmball in München erneut abgesagt. Thomas Negele erklärte aber zugleich, es werde bereits für 2023 geplant. Dann solle im 100. Jahr des Bestehens der SPIO auch das 50. Jubiläum des Deutschen Filmballs gefeiert werden.

Langjähriger "Kicker"-Herausgeber Rainer Holzschuh ist tot Fußball war seine Leidenschaft und bis Ende vergangenen Jahres war er Herausgeber der Zeitschrift "Kicker". In der Nacht zu Donnerstag ist Rainer Holzschuh im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie der "Kicker" meldet, prägte Holzschuh das Blatt über ein halbes Jahrhundert. Zunächst als Redaktionsleiter, dann als Chefredakteur und ab 2010 als Herausgeber. Nur in den Jahren 1978 bis 1983 hatte Holzschu einen anderen Arbeitgeber: Den Deutschen Fußball-Bund, dessen Pressechef er war.

Daniel Craig auf Walk of Fame mit Stern geehrt Der britische Schauspieler Daniel Craig ist auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette geehrt worden. Die Zeremonie hing zeitlich mit der Premiere des 25. James-Bond-Films zusammen, in dem er zum fünften und vermutlich letzten Mal die Titelfigur spielte. Vor ihm wurden bereits die Bond-Darsteller Roger Moore und Pierce Brosnan auf dem Boulevard verewigt. Craig sagte vor jubelnden Fans, es mache ihn sehr glücklich, auf dem Bürgersteig von all diesen Legenden umgeben zu sein. Nach Angaben der Veranstalter erhielt er die 2704. Plakette auf der Touristenmeile im Herzen von Hollywood.

Marina Abramovic eröffnet "Klagemauer aus Kristall" Die Künstlerin Marina Abramovic hat eine Holocaust-Gedenkstätte im ukrainischen Babyn Jar eröffnet. Ihre "Klagemauer aus Kristall" besteht aus einer 40 Meter langen schwarzen Wand, in die 75 große Quarzkristalle eingelassen wurden. In Auftrag gegeben wurde das Werk der serbischen Performance-Künstlerin von der Stiftung "Babyn Yar Holocaust Memorial Center". In dem Ort bei Kiew erinnerte Bundespräsident Steinmeier heute an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Ohne ehrliche Erinnerung gebe es keine gute Zukunft, sagte er bei einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Massakers von Babyn Jar. Dort hatten deutsche Einsatzgruppen innerhalb von zwei Tagen mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens getötet.

Nawalny-Stiftung erhält Medienpreis M100 Der russische Oppositionelle Nawalny und seine Anti-Korruptionsstiftung sind mit dem Medienpreis M100 ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung in Potsdam war stellvertretend für den inhaftierten Kreml-Kritiker ein Vertrauter Nawalnys dabei. Leonid Wolkow betonte, dass die Stiftung trotz aller Widrigkeiten weiterarbeite, obwohl sie offiziell aufgelöst sei. Ihre Recherche zur Korruption der Führungsschicht habe Russland verändert: Inzwischen seien mit 60 Prozent deutlich mehr Menschen im Land der Ansicht, dass Korruption ein Problem sei, als bei Gründung der Stiftung. Der Medienpreis M100 geht seit 2005 jährlich an Menschen, die sich für die europäische Verständigung sowie Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen.

Neue EU-Strategie gegen Antisemitismus Die EU-Kommission hat eine Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus vorgestellt. Damit verpflichte man sich, jüdisches Leben in Europa in all seiner Vielfalt zu fördern, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Behörde will nun etwa dem Hass im Netz entschiedener entgegentreten. Zudem soll Geld zur Verfügung gestellt werden, um Synagogen und öffentliche Orte besser zu schützen. Auch sollen die 27 EU-Mitgliedstaaten bis Ende kommenden Jahres nationale Strategien im Kampf gegen Antisemitismus entwickeln. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete die Strategie als "Meilenstein". Der Europäische Jüdische Kongress erklärte, damit stelle sich Europa an die Spitze des weltweiten Kampfs gegen Judenhass.

Auch Kommunen für Rückgabe von Benin-Bronzen Nach Bund und Ländern sprechen sich nun auch die Kommunen für die Rückgabe von Raubkunst aus der Kolonialzeit aus. Das teilten die Kulturministerinnen und -senatoren der Länder in Potsdam mit. Damit haben sich alle staatlichen Stellen auch auf ein gemeinsames Vorgehen im Umgang mit den sogenannten Benin-Bronzen verständigt. Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, eine abgestimmte Haltung auf deutscher Seite sei wichtig, um sich mit der nigerianischen Seite zu einigen. Die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, will die Gespräche in Nigeria bereits in der kommenden Woche wieder aufnehmen.