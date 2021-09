Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. September 2021

Polen: Sendelizenz von TVN24 verlängert Der polnische Rundfunk- und Fernsehrat hat die Sendelizenz von TVN24 kurz vor ihrem Ablauf verlängert. Der Nachrichtensenders gilt als regierungskritisch und stand im Mittelpunkt des Streits um ein neues Mediengesetzes. Es war vor knapp zwei Wochen im polnischen Senat gescheitert, in dem die Opposition die Mehrheit hat. Das Gesetz würde es Unternehmen außerhalb Europas verbieten, mehr als 49 Prozent an polnischen Medienunternehmen zu besitzen. Kritiker werten das Gesetz als Versuch der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), den wichtigsten unabhängigen Fernsehsender zum Schweigen bringen. TVN24 ist der Nachrichtenkanal des polnischen Privatsenders TVN, der zum US-Medienkonzern Discovery gehört. Das Gesetz ist mit dem Votum im Senat aber noch nicht vom Tisch: Der Gesetzentwurf kann immer noch angenommen werden, wenn die erste Kammer des Parlaments ihm erneut zustimmt, wie sie es bereits Mitte August getan hatte.

Offener Brief zur EU-Flüchtlingspolitik Mehr als 80 Prominente aus Kunst, Wissenschaft und Politik kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Geflüchtete würden mit allen Mitteln an der Ankunft in Europa gehindert, heißt es in dem Schreiben, das der "Kölner Stadt-Anzeiger" veröffentlicht hat. Als konkrete Vorwürfe nennen die Autorinnen und Autoren unterlassene Hilfeleistung und das bewusste Ertrinkenlassen, illegale Push-Backs, Folter und Gewalt. Was an den EU-Außengrenzen geschehe, sei ein vorsätzlich entworfener und umgesetzter politischer Angriff auf die Menschlichkeit. Initiiert wurde der Offene Brief vom Schweizer Regisseur Milo Rau zusammen mit Organisationen wie Sea-Watch und dem Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen die Schriftsteller Elfriede Jelinek und Robert Menasse, die Kapitänin Carola Rackete, der Pianist Igor Levit und die Philosophin Rahel Jaeggi.

Spears stellt Antrag auf Aufhebung der Vormundschaft Britney Spears hat in einer Eingabe vor Gericht gefordert, dass die gerichtliche Vormundschaft über sie bis zum Herbst beendet werden sollte. Zunächst solle die Vormundschaft ihres Vaters beim nächsten Gerichtstermin am 29. September "ausgesetzt" werden, heißt es in dem von ihrem Anwalt am Obersten Gericht in Los Angeles eingereichten Dokument. Stattdessen solle ein vorübergehender Vormund eingesetzt werden, bevor die gesamte gerichtliche Vormundschaft komplett beendet werde. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass Spears nach ihrer Verlobung die Ausarbeitung eines Ehevertrags vorbereitet. Dies würde die Einbindung ihres finanziellen Vormunds voraussetzen - eine Rolle, die ihr Vater unmöglich übernehmen dürfe, heißt es.

Sting startet Reeperbahn-Festival Im Hamburg ist am Mittwochabend das Reeperbahnfestival mit einem Auftritt des britschen Sängers Sting eröffnet worden. "Das war mein erster Auftritt seit zwei Jahren. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das Reeperbahn-Festival eröffnen darf", sagte der 69-Jährige während der Gala im Stage-Operettenhaus. Auf der Bühne standen außerdem etwa das Avantgarde-Pop-Duo Ätna und die britische Songwriterin Griff. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hob das Reeperbahn-Festival als wichtige Veranstaltung für die Branche hervor. "Es ist für Musik, was die Berlinale für den Film und die Frankfurter Buchmesse für die Literatur ist", sagte er zum Start des 16. Reeperbahn-Festivals. Es geht bis zum 25. September. Insgesamt stehen rund 300 Konzerte an 35 Spielorten auf dem Plan. Genesene, getestete und geimpfte Menschen können das Festival und eine Konferenz besuchen. Viele Konzerte werden auch von Arte und dem NDR live oder zeitversetzt ins Internet gestreamt.

Kaunas stellt Programm als Kulturhauptstadt 2022 vor Litauens zweitgrößte Stadt Kaunas hat ihr Programm als Europäische Kulturhauptstadt 2022 vorgestellt. Das Programm unter dem Motto "From temporary to contemporary" werde mehr als 1.000 Veranstaltungen umfassen, sagte Kaunas-2022-Direktorin Virginija Vitkiene. Kernstück ist die "Mythos von Kaunas"-Trilogie, eine an drei Wochenenden stattfindende Veranstaltungsreihe. Geplant seien insgesamt mehr als 40 Festivals, 60 Ausstellungen und jeweils über 250 Veranstaltungen der darstellenden Künste und Konzerte. Zu den Höhepunkten zählen eine Einzelausstellung des Künstlers William Kentridge und eine Retropektive von Yoko Ono. Mit Kaunas ist zum zweiten Mal eine litauische Stadt Kulturhauptstadt Europas - diesmal zusammen mit Esch-sur-Alzette in Luxemburg und Novi Sad in Serbien. 2009 trug die Hauptstadt Vilnius den seit 1985 jeweils für ein Jahr vergebenen Titel.

Sänger R. Kelly will nicht aussagen Der R&B-Sänger R. Kelly will die Aussage in seinem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs verweigern und sich damit einem womöglich harten Kreuzverhör entziehen. Das bestätigte der 54jährige auf eine entsprechende Frage der Richterin. Schon Kellys Anwälte hatten zuvor erklärt, dass ihr Mandant voraussichtlich nicht für sich sprechen werde. In dem Prozess hatte die Staatsanwaltschaft am Montag nach rund fünf Wochen mit 45 Zeugenaussagen ihr Plädoyer gegen Kelly abgeschlossen. Im Anschluss nahmen die vier Verteidiger des Musikers ihr Plädoyer auf. Sie präsentierten mehrere Zeugen, die aussagten, dass sie nie gesehen hätten, dass Kelly Frauen misshandelt habe. Bei einer Verurteilung droht Kelly, der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzt, eine Haftstrafe von zehn Jahren bis lebenslang.

Wiener Theater kämpfen mit Besucherschwund Das Wiener Publikum scheut zu Saisonbeginn den Gang ins Theater. Große Bühnen wie das Burgtheater und das Theater in der Josefstadt verzeichnen weit geringere Auslastungen als vor der Pandemie, obwohl keine Beschränkungen der Zuschauerzahlen mehr in Kraft sind. Die Häuser mutmaßen, dass Besucher unter anderem von der FFP2-Maskenpflicht und von der 3G-Regel abgeschreckt werden. Das Burgtheater hat derzeit eine Auslastung von rund 65 Prozent, statt über 80 Prozent wie vor der Pandemie, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Das Theater in der Josefstadt war bislang im September nur zu 60 Prozent gefüllt - ein Viertel weniger als in normalen Jahren.