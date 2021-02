Kulturnachrichten

Donnerstag, 11. Februar 2021

Polen: Medienproteste gegen Reklame-Abgabe In einer gemeinsamen Aktion haben private Rundfunk- und Fernsehsender, Zeitungen und Nachrichtenportale in Polen gegen eine geplante Abgabe für Werbeeinnahmen protestiert. Mehrere große Zeitungen erschienen auf der Titelseite mit einer gemeinsamen Erklärung von 40 Medienunternehmen. Die geplante Abgabe könne Medien schwächen oder ganz vom Markt verschwinden lassen, heißt es darin. Die Gesellschaft werde dadurch bei der Auswahl der sie interessierenden Inhalte eingeschränkt.

Oscar-Verleihung wird auf mehrere Standorte aufgeteilt Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Das Dolby Theatre in Los Angeles, wo seit 2001 die begehrten Filmpreise vergeben werden, sei nur einer der Veranstaltungsorte, von denen aus die Zeremonie am 25. April live ausgestrahlt werde. Das sagte ein Sprecher der Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Konkrete Pläne für den Ablauf der Show sind bisher nicht bekannt. Aber die Oscar-Akademie sei entschlossen, eine Preisverleihung zu organisieren, wie sie es noch nie gegeben habe und dabei gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu wahren, sagte der Sprecher. Erfolgsregisseur Steven Soderbergh, "Erin Brokovich"-Produzentin Stacey Sher und der erfahrene Fernsehshow-Macher Jesse Collins planen das Event. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Oscar-Verleihung um zwei Monate verschoben.

Seltene Keramik der Song-Dynastie entdeckt Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben in ihrem Besitz ein äußerst seltenes und wertvolles Keramikschälchen aus China entdeckt. Das Stück stammt nicht – wie bisher angenommen – aus Korea, sondern aus der chinesischen Song-Dynastie (960-1127), wie die Kunstsammlungen mitteilten. Das Stück war 1927 in die Dresdner Sammlungen gelangt. Die Versteigerung einer vergleichbaren Schale hatte 2017 bei Sotheby's 37,7 Millionen Dollar erbracht. Weltweit gebe es weniger als 100 solcher sogenannten Ru-Keramiken. Die Keramik der Dresdner Sammlung wurde im Rahmen des 2014 begonnenen Forschungsprojektes entdeckt, an dem auch eine Spezialistin für chinesische Keramik beteiligt war.

TV-Sender Euronews will Personal abbauen Wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen für Medien will der TV-Sender Euronews Personal abbauen. Es sei geplant, dass rund 30 bis 40 Beschäftigte das Unternehmen verlassen, teilte ein Sprecher von Euronews in Lyon mit. Der Sender seien rund 500 feste Mitarbeitende tätig. Rund 50 von ihnen hätten am Dienstag aus Protest die Arbeit niedergelegt. Es sollten auch neue Stellen geschaffen werden, eine Zahl wurde nicht genannt. Euronews wurde 1993 von zehn öffentlich-rechtlichen Sendern gegründet, um die europäische Identität und Integration zu stärken. Inzwischen gehört die Euronews SA nach eigenen Angaben zu 88 Prozent der Gesellschaft Media Globe Networks.

Lina Attalah ist Ehrenmitglied des deutschen PEN Die Chefredakteurin der unabhängigen Nachrichtenseite "Mada Masr" in Ägypten, Lina Attalah, ist vom deutschen PEN-Zentrum zum Ehrenmitglied ernannt worden. Mehrfach sei die Journalistin bedroht, eingeschüchtert, behindert und auch kurzeitig inhaftiert worden, teilte die Schriftstellervereinigung in Darmstadt mit. Die 1982 geborene Attalah kämpfe seit Jahren gegen die Einschränkungen des unabhängigen Journalismus in ihrem Land. Die Online-Zeitung "Mada Masr" könne in Ägypten nicht mehr gelesen werden, weil sie 2017 von den Machthabern blockiert worden sei.