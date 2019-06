Poesie und Schmetterlinge Natur lesen - Natur (be)schreiben

Moderation: Barbara Wahlster

Das Naturschöne in direkter Anschauung: Ein Schmetterling rastet auf einer Blume. (Scott Carroll/Unsplash)

Zwei Autorinnen beschäftigen sich mit der Natur. "Poesie und Natur - Natur und Poesie" von Brigitte Kronauer und "Naturkunden" von Andrea Grill. Barbara Wahlster hat mit den Autorinnen gesprochen.

"Ich arbeite mit puren Naturaugenblicken" gesteht Brigitte Kronauer in ihrem Band "Poesie und Natur - Natur und Poesie". Sie lässt uns teilnehmen an ihren Wahrnehmungsfreuden, an ihren Lektüren sowie den daraus folgenden Überlegungen zur Wahl von Perspektive und Ausdrucksmittel.

Schien die Natur ausgezogen aus der gegenwärtigen Literatur, so lässt sich in Zeiten der verbauten, verplanten und touristisch hergerichteten Umwelt eine neue Annäherung beobachten. Dieses Schreiben ist oft persönlich motiviert, naturwissenschaftlich unterfüttert, philosophisch ausschreitend und in historische Dimensionen abtauchend. Die "Naturkunden" im Verlag Matthes und Seitz liefern berückend schöne und immer wieder verblüffende Beispiele für diese Vielfalt. Dort erscheint auch Andrea Grills neuer Band über Schmetterlinge.

(Wdh. vom 24.1.2016)