Kulturnachrichten

Samstag, 7. März 2020

"PlayStation"-Prototyp für 360.000 Dollar versteigert Es handele sich um den einzig erhaltenen Prototypen der von Nintendo und Sony in den 1990er Jahren gemeinsam entwickelten Spielekonsole, teilte das US-Auktionshaus "Heritage Auctions" in Dallas mit. Die anderen 199 Modelle seien nach Ende der Zusammenarbeit zerstört worden. Der jetzt erzielte Preis sei der höchste gewesen, der je bei einer Auktion für Spielekonsolen, Videospiele oder Zubehör bezahlt worden sei, hieß es. Wer den "PlayStation"-Prototypen ersteigert hat, blieb unbekannt.

Dichter Cardenal früher bestattet als angekündigt Der Dichter und Befreiungstheologe Ernesto Cardenal ist früher als angekündigt bestattet worden. Grund seien Störungen einer vorangegangenen Trauerfeier durch Anhänger von Nicaraguas Staatschef Ortega, teilten die Angehörigen mit. Die Beisetzung habe nun heimlich im kleinen Kreis stattgefunden. Cardenal war ab 1979 acht Jahre lang Kulturminister unter Ortega, sagte sich aber später von ihm los. Der Literat warf dem Staatschef einen autoritären Führungsstil und Korruption vor.Cardenal war bis ins hohe Alter als Schriftsteller aktiv. Für sein literarisches Werk bekam er 1980 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Dichter war am 1. März im Alter von 95 Jahren gestorben.

Verlag sagt nach Protesten Veröffentlichung von Woody Allens Memoiren ab Nach tagelanger Kritik hat der US-Verlag Hachette Book Group die Veröffentlichung der Erinnerungen von Star-Regisseur Woody Allen abgesagt. Die Entscheidung sei schwierig gewesen, weil der Verlag die Beziehungen zu seinen Autoren sehr ernst nehme und Bücher nicht ohne weiteres streiche, erklärte Hachette. Die Kritik daran ging auf jahrzehntealte Vorwürfe zurück, der heute 84-Jährige habe seine Adoptivtochter Dylan Farrow sexuell missbraucht. Mitarbeiter des Verlags hatten gestern aus Protest die Arbeit niedergelegt. Dylans Bruder Ronan Farrow hatte aus Protest gedroht, die Zusammenarbeit mit dem Verlag zu beenden.

Das Literaturarchiv der Stadt München erwirbt Manuskripte von Sten Nadolny Die Stadt München erhält für ihr Literaturarchiv die gesammelten Manuskripte, Reden und Korrespondenzen des in Berlin lebenden Schriftstellers Sten Nadolny. Das bei der Münchner Stadtbibliothek angesiedelte Archiv "Monacensia" erwarb außerdem den Nachlass von dessen Eltern, dem Autorenpaar Isabella und Burkhard Nadolny. In dem Archiv werden die Originale wichtiger Autoren mit Bezug zu München und Bayern gesammelt. Der in Chieming in Oberbayern aufgewachsene Sten Nadolny wurde unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis auszeichnet.

Frank Barwasser erhält Dieter-Hildebrandt-Preis Der Kabarettist Frank Markus Barwasser erhält den Dieter-Hildebrandt-Preis der Landeshauptstadt München. In der Begründung der Jury heißt es, mit seiner Kunstfigur Erwin Pelzig verkörpere Barwasser einen Prototypen des nörgelnden Provinzlers, ausgestattet mit Hütli und Täschli - der Inbegriff eines fränkischen Spießers. Scheinbar naiv kommentiere dieser das Leben, gesellschaftliche Phänomene und das politische Geschehen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird in Erinnerung an den 2013 verstorbenen Kabarettisten Dieter Hildebrandt vergeben. Bisherige Preisträger sind Claus von Wagner, Josef Hader, Andreas Rebers und Christine Prayon.

Ersatz für Leipziger Buchmesse digital und im Radio Nach der Absage der Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus sind Programmpunkte des Branchentreffs ins Radio und Internet verlegt worden. Bei Deutschlandfunk Kultur werden am 12. März die diesjährigen Preisträger bekanntgegeben und in einer Sondersendung vorgestellt, wie die Buchmesse am Freitag mitteilte. Das geplante Bühnenprogramm ist zum Teil bei MDR und ARD im Radio und Netz zu erleben. MDR Kultur lade außerdem zahlreiche namhafte Autorinnen und Autoren, die ihre Neuerscheinungen nun nicht in Leipzig vorstellen können, ins Hörfunkstudio nach Halle ein. Alle Gespräche würden live im Netz, im Radio und bei Facebook übertragen, hieß es. Unterstützt werde die digitale Alternative zum sonst üblichen Branchentreff in den Messehallen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.