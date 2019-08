Kulturnachrichten

Mittwoch, 14. August 2019

Plattdüütsch-Lihrbauk aus Schwerin "Das erste Lehr- und Lernbuch seiner Art, das die regionalen Besonderheiten der niederdeutschen Sprache in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigt." Damit kündigt die Landesregierung in Schwerin ein neues Lehrbuch in diesem Schuljahr an. „Platt mit Plietschmanns – Dat Plattdüütsch-Lihrbauk“ heißt es und richtet sich an Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 12. Jahrgangsstufe, ist aber auch für Studierende und für die Weiterbildung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen gedacht.

Belästigungsvorwürfe gegen Sänger Plácido Domingo Neun Frauenhaben dem spanischen Opernsänger Plácido Domingo sexuelle Belästigung vorgeworfen. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. Der heute 78-Jährige habe in den 90er Jahren versucht, sie durch Jobangebote in "sexuelle Beziehungen zu zwingen", heißt es. In einigen Fällen hätten sie sich bei Verweigerung bestraft gefühlt. Namentlich nennt AP nur die Sopranistin Patricia Wolf. Domingo nannte die Anschuldigungen "zutiefst beunruhigend". So wie sie geschildert würden, seien sie aber "unzutreffend". Er habe geglaubt, dass alles immer in gegenseitigem Einvernehmen geschehen sei. Er anerkenne aber, dass die heutigen Anstandsregeln sich deutlich von denen früherer Jahre unterschieden. Nach den Anschuldigungen hat das Orchester von Philadelphia eine Einladung an Domingo zurückgenommen. Auch die Los Angeles Opera teilte mit, sie werde die "beunruhigenden Vorwürfe" untersuchen.

Blei um Notre Dame wird entfernt Gel wird auf Bänke, Laternen und andere Straßenmöbel gestrichen und chemikalienversetzte Hochdruckstrahler werden eingesetzt: Rund um Notre Dame ist damit begonnen worden, das Blei zu entsorgen, das beim Brand der Kathedrale in Paris im Dach und einem Turm freigesetzt wurde. Die Arbeiten sollen rund drei Wochen dauern und nach Angaben der Stadt in drei verschiedenen Etappen stattfinden. Wie schnell es vorangeht, sei auch vom Wetter abhängig. Hohe Zäune schirmen die Arbeitsbereiche weiträumig ab.

Kuriose Truhe bei Ausgrabung in Pompeji gefunden Orientalische Käfer, Puppen, Kristalle, Amulette, Glocken und männliche Geschlechtsteile in Miniaturform: All dies haben Archäologen in einer Truhe im "Haus des Giardino" in Pompeji gefunden. Das meldet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Direktor der Ausgrabungsstätte, Osanna, glaubt, sie als "Schatzkammer eines Zauberers" identifiziert zu haben. Einige Gegenstände galten als Glücksbringer, anderen wurde laut Osanna direkt die Fähigkeit zugeschrieben, Pechsträhnen zu beenden. Die kultischen Objekte könnten in Ritualen zur Steigerung der Fruchtbarkeit und der Verführungskraft eingesetzt worden sein. Wahrscheinlich hätte die Truhe einem Diener oder einer Sklavin, nicht aber dem reichen Hausbesitzer gehört, mutmaßt Osanna, weil kein Objekt auch nur mit einem Hauch Gold verziert sei.