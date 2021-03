Platonische Liebe Was ist der wahre Wert von Freundschaft?

Was passiert, wenn sich Lebensmodelle von Freund*innen verändern? (Studio Good)

Wir gehen direkt die ganz großen Themen an und sprechen über tiefe Freundschaften. Über die Menschen, die man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann und in die man sich (zum Glück?) doch nicht verknallt hat.

Host Vero Schreiegg und die Musikjournalistin Friederike Schröder sprechen darüber, was passiert, wenn sich Lebensmodelle von Freund*innen verändern. Denn dann entscheidet sich oft: war die Freundschaft jetzt eher was für eine Phase oder findet man doch nach längerer oder kürzerer Zeit wieder zusammen?

Wie groß dürfen Unterschiede sein?

Die einen bauen plötzlich Häuser, kriegen Kinder oder sind zumindest so verknallt, dass sie sich über Wochen oder Monate nicht mehr melden. Die anderen müssten langsam dann doch mal ihr Studium beenden, planen den nächsten Umzug oder leben von Party zu Party. Wie weit kann man auseinanderdriften und trotzdem immer wieder zusammenfinden?



Die Songs über Freundschaft kommen unter anderem von The Big Moon, Lassie Singers und Jovanotti. Und Vero Schreiegg verrät außerdem, mit welcher Taktik sie es schafft, quer über Europa verteilte Freundschaften zu pflegen, ohne dass sie dabei dauernd ein schlechtes Gewissen hat.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Freundschaft? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de



Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.