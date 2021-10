Kulturnachrichten

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Plagiatsvorwurf gegen Luxemburgs Regierungschef Die Universität von Nancy geht Plagiatsvorwürfen gegen den luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel im Zusammenhang mit seiner Abschlussarbeit nach.

Man nehme Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität ernst und werde den Inhalt der Arbeit untersuchen, erklärte die Hochschule. Mögliche Sanktionen hingen von den Ergebnissen ab. Das Online-Magazin Reporter.lu wirft Bettel vor, in seiner Arbeit von 1999 fast durchgehend fremde Texte ohne Quellenangabe übernommen zu haben. Der Regierungschef räumte daraufhin ein, er hätte es anders machen sollen beziehungsweise müssen. Seiner Erinnerung nach habe er die Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Er vertraue aber voll und ganz dem Urteil der Universität und werde deren Entscheidung akzeptieren.

De Maiziere fordert mehr Debatten-Qualität der Kirchen Der frühere Bundesminister und Präsident des Evangelischen Kirchentags 2023 in Nürnberg, Thomas de Maiziere, ist davon überzeugt, dass die Kirchen in öffentlichen Debatten künftig nur mit mehr Qualität punkten können. Deutschland sei derzeit ein christlich geprägtes Land, sagte de Maiziere am Mittwochabend bei einem "Treffpunkt Gendarmenmarkt" des Berliner Büros der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Ich möchte, dass das so bleibt", fügte er hinzu. Eine Selbstverständlichkeit, nach der die Mehrheit der Bevölkerung den Argumenten der Kirche folge, sei nicht mehr vorhanden. Das könne nur durch Qualität ersetzt werden, betonte der CDU-Politiker. Die Minderheit brauche gute Gründe, dass die Mehrheit bestimmte Dinge lassen sollte. Dazu zähle auch die Qualität kirchlicher Äußerungen.

Neue Fördermittel für Erforschung der Benin-Bronzen Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste unterstützt die Forschungen zur Herkunft der Benin-Bronzen. Geklärt werden soll, ob sie auch zu jenen Objekten gehören, die 1897 aus dem Königspalast von Benin geraubt wurden. Fördermittel erhalten die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, das Museum Fünf Kontinente München und das Übersee-Museum Bremen. Von 2022 an sollen die ersten Bronzen an Nigeria zurückgegeben werden. Das Zentrum Kulturgutverluste bewilligte außerdem acht Anträge zu langfristigen Forschungsvorhaben mit kolonialen Kontexten. Dafür werden gut 900.000 Euro bereitgestellt. Die von Bund, Ländern und Kommunen 2015 gegründete Einrichtung in Magdeburg ist bundesweiter Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßig entzogenen Kulturguts.

Ermittlungen bei Baldwin-Dreharbeiten laufen weiter Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins hat die zuständige Staatsanwältin ein Strafverfahren gegen US-Schauspieler Alec Baldwin nicht ausgeschlossen. Eine Entscheidung darüber werde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, sagte sie auf einer Pressekonfernz in Santa Fe im Bundesstaat New Mexiko. Das betreffe nicht nur Baldwin. Er hatte vergangene Woche während Dreharbeiten die Kamerafrau erschossen, als er bei einer Probe eine Requisitenwaffe abfeuerte. Inzwischen hat der Regieassistent eingeräumt, er habe nicht alle Projektile in der Trommel des Revolvers kontrolliert. Die Waffenmeisterin gab laut Polizeibericht an, dass sie an dem Drehtag vor der Mittagspause geprüft habe, dass keine scharfe Munition in der Waffe war. Während der Pause seien die Waffen in einem Safe eingeschlossen gewesen.

Frankreich gibt 26 Kulturgüter an Benin zurück Etwa 90.000 Kunstgegenstände aus afrikanischen Ländern befinden sich in französischen Museen, nun werden 26 davon an Benin zurückgegeben. Der Außenminister des westafrikanischen Landes, Agbenonci, sagte, durch den Schritt öffne sich eine neue Seite der Beziehungen zwischen Frankreich und Benin. Frankreichs Präsident Macron sprach von einem "außerordentlich bewegenden" Moment, als er in einer feierlichen Zeremonie im Pariser Museum Quai Branly die Rückgabe besiegelte. Im Museum Quai Branly sind derzeit die 26 Objekte ausgestellt, die nach Benin zurückgehen. Es sind hölzerne Statuen, mit Schnitzwerk verzierte Thronsitze, Palasttore mit Reliefs und religiöse Gegenstände, die französische Kolonialsoldaten Ende des 19. Jahrhundert bei der Eroberung des Königreichs Dahomey gestohlen hatten.

"Birkenau-Zyklus" künftig dauerhaft in Auschwitz Der Künstler Gerhard Richter überlässt dem Internationalen Auschwitz Komitee eine Edition seines vierteiligen "Birkenau-Zyklus". Es handelt sich um eine vom Künstler autorisierte Kopie des Werks, wie das Komitee in Berlin mitteilte. Dazu gehöre ebenfalls ein Entwurf für einen Ausstellungsraum, der auf dem Gelände der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiecim in Polen unweit des ehemaligen NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gebaut werden soll. Richter betonte, für ihn sei das "eine Auszeichnung, ein Trost und auch das Gefühl einer erledigten Aufgabe". Es gebe noch viele andere Orte dieses Grauens, aber Auschwitz sei als Name zum Symbol für sie alle geworden und müsse daran erinnern.

Hessischer Kulturpreis an Ciesek und Nguyen-Kim Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim erhalten den Hessischen Kulturpreis 2021 für "ihre Verdienste in der Corona-Pandemie". Die Laudatio auf die beiden Preisträgerinnen wird Cieseks Berliner Kollege Christian Drosten halten, wie die Landesregierung in Hessen bekanntgab. Drosten und Ciesek gestalten gemeinsam den vielfach ausgezeichneten Podcast "Das Coronavirus-Update" für den Norddeutschen Rundfunk. Der Preis wird am Freitag kommender Woche (5. November) von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Frankfurter Universitätsklinikum überreicht. Die Auszeichnung ist mit 45 000 Euro dotiert.