Kulturnachrichten

Samstag, 9. November 2019

Plagiatsvorwürfe gegen Autorin Cornelia Koppetsch Gegen die für den Bayerischen Buchpreis nominierte Soziologin Cornelia Koppetsch sind Plagiatsvorwürfe erhoben worden. Die Jury stellte das Buch "Die Gesellschaft des Zorns" daraufhin zurück. Auf Nachfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" räumte Koppetsch handwerkliche Fehler ein, bestand aber der Zeitung zufolge auf der Eigenständigkeit ihrer Arbeit. Jurymitglied Knut Cordsen sagte bei der gestrigen Preisverleihung, er sei in ihrem Buch über den Begriff "Neogemeinschaften" gestolpert. Der Begriff stamme von Andreas Reckwitz, der 2017 den Bayerischen Buchpreis erhalten hatte. Koppetsch soll Cordsen zufolge ganze Sätze aus einem 2017 von Reckwitz veröffentlichten Aufsatz übernommen haben, ohne die Quelle anzugeben. Preisträger des diesjährigen Bayerischen Buchpreises in der Kategorie Sachbuch wurde Jan-Werner Müller mit "Furcht und Freiheit. Für einen anderen Liberalismus". Gewinner in der Belletristik ist David Wagner mit dem Roman "Der vergessliche Riese".

Deutscher Theaterpreis "Der Faust 2019" wird vergeben Der 85 Jahre alte Regisseur und Schauspieler Roberto Ciulli erhält am Abend in Kassel für sein Lebenswerk den Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2019". Der vielfach geehrte Ciulli, der 1980 das Theater an der Ruhr in Mülheim gegründet hatte, steht als Preisträger bereits fest. Die undotierte Auszeichnung wird für herausragende künstlerische Leistungen vergeben. Nominiert sind weitere 24 Künstler in acht Kategorien. Außerdem wird ein Perspektivpreis verliehen. Er geht an das Tanz-Netzwerk "Explore Dance", eine Initiative dreier Gruppen aus Hamburg, Potsdam und München. Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" wird seit 2006 vergeben - vom Deutschen Bühnenverein in Köln, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste im südhessischen Bensheim.

Autorin Juli Zeh mit Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnet Die Schriftstellerin Juli Zeh hat den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln erhalten. Zehs Werke seien voller Botschaften und relevanter Fragen, ohne jemals den pädagogisierenden Zeigefinger zu erheben, hieß es in der Begründung der Jury. Oberbürgermeisterin Henriette Reker verlieh der 45-Jährigen im Historischen Kölner Rathaus den mit 30 000 Euro dotierten Preis. Juli Zeh gehört zu den Schriftstellerinnen, die einen der ersten Plätze in der deutschen Gegenwartsliteratur für sich in Anspruch nehmen dürfen, lautete die Begründung der Jury weiter. Geboren ist die studierte Juristin aus Bonn, mittlerweile lebt Zeh in der Nähe von Berlin und ist als Verfassungsrichterin in Brandenburg tätig.

Günther Rohrbach Filmpreis für "Systemsprenger" Der Film "Systemsprenger" hat den mit 10.000 Euro dotierten Günter Rohrbach Filmpreis erhalten. Regisseurin Nora Fingscheidt erhielt die Auszeichnung gemeinsam mit den Produzenten Peter Hartwig und Jonas Weydemann. Das teilten die Günther Rohrbach Filmpreis Stiftung und die Stadt Neunkirchen mit. "Ein Film von großer gesellschaftlicher Relevanz, deckt er doch schonungslos die Grenzen unserer pädagogischen Ansätze auf", erklärte die Jury. Im Film geht es um ein neunjähriges Mädchen. Ihre Mutter hat sie abgegeben, aus Pflegefamilie, Wohngruppe und Sonderschule fliegt sie raus. Das Jugendamt nennt sie einen "Systemsprenger", weil sie durch das Raster an Hilfesystemen fällt. "Systemsprenger" ist als deutscher Bewerber für den Oscar in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" eingereicht.

US-Autorin Amy Giles bekommt "Buxtehuder Bulle" Der US-amerikanischen Schriftstellerin Amy Giles ist der Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" übergeben worden. Der Preis wurde Giles bereits Anfang September für ihr Romandebüt "Jetzt ist alles, was wir haben" zugesprochen. Der "Bulle" wird jährlich seit 1971 für das nach Meinung der Jury beste Jugendbuch in deutscher Sprache des jeweiligen Vorjahres verliehen und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Peter Handke: Staatsbürgerschaft wird geprüft Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe 1999 die jugoslawische Staatsbürgerschaft angenommen. Ihm sei lediglich ein jugoslawischer Reisepass ausgestellt worden, um zu reisen, sagte Handke einer Belgrader Tageszeitung. Nach österreichischem Recht ist eine Doppelstaatsbürgerschaft nicht ohne Einwilligung möglich, es droht sonst die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Das Bundesland Kärnten prüft jetzt den Sachverhalt. Ergebnisse werden in der nächsten Woche erwartet. In einem offenen Brief haben sich unterdessen bekannte Schriftsteller zu Wort gemeldet und die "Anti-Handke-Propaganda" kritisiert. Man habe sich in der Vergangenheit "nicht mit unseren ausgebürgerten Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern solidarisiert, um jetzt eine angezettelte Ausbürgerungsdebatte um Peter Handke bei uns stillschweigend zu übergehen", zitiert die Tageszeitung "Der Standard" aus dem offenen Brief.