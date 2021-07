Kulturnachrichten

Freitag, 9. Juli 2021

Pläne für Rückgabe der Benin-Bronzen werden konkret Die Pläne für Rückgaben von den als Raubgut geltenden Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria werden konkreter. Nach dem Besuch einer nigerianischen Delegation zeigte sich Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zuversichtlich. "Unser erklärtes Ziel sind substanzielle Rückgaben von Objekten aus dem historischen Königreich Benin nach Nigeria schon im Jahre 2022 - und diesem Ziel kommen wir mit jedem Gespräch einen Schritt näher", sagte er am Donnerstag nach Angaben der Stiftung. In Berlin hatte die Delegation auch Gelegenheit, einige der wertvollen Kunstobjekte direkt in Augenschein zu nehmen. Das zur Stiftung gehörende Ethnologische Museum Berlin verfügt allein über rund 500 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 400 Bronzen. Die Objekte aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Auch im Berliner Humboldt Forum sollen sie ausgestellt werden. Die Kunstwerke stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

Da-Vinci-Zeichnung für zehn Millionen Euro versteigert Für mehr als zehn Millionen Euro ist die Zeichnung eines Bärenkopfs von Leonardo da Vinci in London versteigert worden. Wie das Auktionshaus Christie's am Donnerstag mitteilte, war ein Bieter bereit, rund 8,9 Millionen Pfund zu zahlen - den höchsten Preis, den eine Zeichnung des italienischen Künstlers und Universalgelehrten (1452-1519) je erzielte. Bei dem Bärenkopf handelt es sich nach Angaben des Auktionshauses um eine von nur acht Zeichnungen da Vincis, die sich in Privatbesitz befinden.

Preis der "LiteraTour Nord" vergeben Die Schriftstellerinnen Iris Wolff und Ulrike Draesner haben die Preise der "LiteraTour Nord" erhalten. Die jeweils mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden im Hermannshof in Springe bei Hannover überreicht. Die in Freiburg im Breisgau lebende Wolff ist Preisträgerin der Tour 2021, die coronabedingt überwiegend digital veranstaltet werden musste. Gewürdigt wurde ihr bisheriges Werk sowie ihr zuletzt erschienener Roman "Die Unschärfe der Welt". Die in Berlin und Leipzig lebende Ulrike Draesner ist Preisträgerin des Jahres 2020 - die Jury lobte insbesondere ihre Novelle "Kanalschwimmer". Die "LiteraTour Nord" ist eine Lese-Tournee mit Wettbewerbscharakter, an der jedes Jahr mehrere Autorinnen und Autoren teilnehmen.

Teurer Vandalismus im Park Sanssouci Nach dem schweren Vandalismus-Fall an Bauwerken im Potsdamer Unesco-Weltkulturerbe hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eine erste Schadensbilanz vorgelegt. Bei den Einbrüchen in die Neuen Kammern, das Orangerieschloss und ein weiteres Gebäude im Park Sanssouci in der Nacht zu Mittwoch sei nach vorläufiger Einschätzung rund 170.000 Euro Sachschaden entstanden, teilte die Stiftung am Donnerstag in Potsdam mit. Unter anderem seien mehrere Ornamentvasen zerstört worden.