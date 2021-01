Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Januar 2021

Pisa-Koordinator für Öffnung von Grundschulen Der Verantwortliche für die internationalen Pisa-Studien, Andreas Schleicher, plädiert für die Öffnung von Grundschulen und Kindergärten. Selbst bei der gegenwärtigen Infektions-Lage habe er wenig Verständnis dafür, dass Grundschulen und Kindergärten flächendeckend geschlossen seien, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Schul-Schließungen hätten langfristig schwerwiegende Folgen, vor allem in den ersten Schuljahren und vor allem für Kinder aus einem sozial benachteiligtem Umfeld. Schleicher leitet das Direktorat Bildung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

US-Musikproduzent Phil Spector ist tot Der US-Musikproduzent und verurteilte Mörder Phil Spector ist tot. Er starb am Samstag mit 81 Jahren in einem Krankenhaus in Kalifornien, wie die Gefängnisbehörde erst Sonntag mitteilte. Spector galt als einer der einflussreichsten Produzenten im Bereich des Rock und Pop. In den 1960er Jahren entwickelte er die legendäre Aufnahmetechnik "Wall of Sound". Anfang der 70er-Jahre produzierte Spector die letzte Beatles-LP "Let it be" und die ersten Solo-Alben der Ex-Beatles John Lennon und George Harrison. Auch mit Musikgrößen wie Elvis Presley, den Righteous Brothers oder Tina Turner arbeitete er zusammen. Zu seinen großen Erfolgen zählen so opulente Hits wie "Be My Baby" und "You've Lost That Lovin' Feeling". 2009 war der Produzent des Mordes an der Schauspielerin Lana Clarkson schuldig gesprochen und zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben sein.

Tangolegende Juan Carlos Copes ist tot Der argentinische Tänzer und Choreograph Juan Carlos Copes ist gestern im Alter von 89 Jahren an den Folgen von Covid 19 gestorben. Das hat seine Familie bekannt gegeben. Copes war eine der historischen Figuren des argentinischen Tangos. Er wurde 1931 in Buenos Aires geboren. Gemeinsam mit seiner ersten Partnerin Maria Nieves verhalf er dem Tango auch zu internationaler Popularität.

Käßmann: Coronaregeln funktionieren für Familien nicht Die Theologin Margot Käßmann hat die aktuellen Corona-Regeln zur Einschränkung von Kontakten scharf kritisiert. Dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen sollten, sei noch nachvollziehbar, schreibt die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der "Bild am Sonntag". Die neue Ein-Personen-Regel bezeichnete sie allerdings als "lebensfremden Unsinn". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hätten offenbar keinerlei Vorstellung vom Alltag, meint Käßmann. Bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen müssten ab sofort genauso viele Familienexperten mit am Tisch sitzen wie Virologen, fordert die Theologin.

Initiative fodert mehr öffentliche Trauer für Corona-Tote Eine Berliner Initiative will die bisher mehr als 40 000 Corona-Toten in Deutschland mit Kerzen sichtbar machen. In vielen Städten und Gemeinden zünden Menschen jeweils sonntags zum Sonnenuntergang an öffentlichen Plätzen Kerzen für die Toten an. Unter dem Hashtag "#Corona-Tote sichtbar machen" fordert die Bewegung auch im Internet mehr Empathie im Umgang mit der Pandemie. Deren Opfer blieben bei dem Streit um Corona-Maßnahmen und Beschränkungen zu oft unsichtbar.

Archäologen entdecken Totentempel bei Kairo In der Totenstadt Sakkara bei Kairo haben Archäologen einen Totentempel, 50 Sarkophage und verschiedene Artefakte aus altägyptischer Zeit entdeckt. Dazu gehört nach Angaben des Antikenministeriums ein vier Meter langer Papyrus mit einem Kapitel aus dem Totenbuch, das im alten Ägypten als Grabbeigabe üblich war. Außerdem fanden die Forscher Totenmasken und Spiele. Sakkara liegt am Nil südlich von Kairo und diente in pharaonischer Zeit als Friedhof für die Hauptstadt des Reiches Memphis. Die bei Touristen beliebte Sehenswürdigkeit zählt zum Unesco-Weltkulturerbe.

Filmfestival "Max Ophüls Preis" findet online statt Heute beginnt in Saarbrücken das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis. Wegen der Corona-Pandemie findet es in diesem Jahr zum ersten Mal online statt. Bis zum kommenden Sonntag werden insgesamt 98 Filme auf einer eigenen Streaming-Plattform gezeigt. 50 davon treten im Wettbewerb um 16 Preise mit einem Gesamtwert von fast 120.000 Euro an. Den undotierten Ehrenpreis für seine Verdienste um den jungen Film erhält dieses Mal der Regisseur Wim Wenders. Das Festival "Max Ophüls Preis" ist die wichtigste Plattform für den jungen deutsch-sprachigen Film.