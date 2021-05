Pionierin der Automobilwelt Abenteurerinnen (1/4) Clärenore Stinnes fährt mit dem Auto um die Welt Feature, 25 min Von Lydia von Freyberg

Undatierte Aufnahme zeigt Clärenore Stinnes vor ihrem "Adler Standard 6", mit dem sie von 1927 bis 1929 als erste Frau der Welt die ganze Welt mit einem Auto umrundet hat. (picture-alliance/ dpa / RealFiction_Filmverleih)

Clärenore Stinnes umrundete als erster Mensch im Auto die Welt, 1927, als Autos noch so neu waren, dass es auf weiten Teilen ihrer Strecke noch nicht einmal Straßen gab. Sie durchquerte die Wüste Gobi, musste sich in den Anden den Weg freisprengen und wurde in Amerika frenetisch gefeiert. Immer mit dabei: Kameramann Axel Söderström, der die ganze Reise auf Film festhielt – und Lord, der treue Hund, der die "Schicksals- und Campinggemeinschaft" der Weltumfahrer nachts bewachte. Eine Abenteuergeschichte aus der Frühzeit des Automobils.

Abenteurerinnen (1/4)

Clärenore Stinnes fährt mit dem Auto um die Welt

Von Lydia von Freyberg

