Kulturnachrichten

Donnerstag, 20. August 2020

Pinocchio-Neuverfilmung mit Superstars Der mexikanische Oscar-Preisträger Guillermo del Toro führt niemanden an der Nase herum: Für seine Netflix-Verfilmung des italienischen Kinderbuch-Klassikers "Pinocchio" konnten Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz, John Turturro, Ron Perlman und Ewan McGregor gewonnen werden. Die Geschichte der Holzpuppe soll im Italien von Benito Mussolini spielen. Netflix nennt die Produktion ein "animiertes Musical".

Reformkommission für SPK steht Die personelle Besetzung der Reformkommission, die die Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz lenken soll, steht fest. SPK-Präsident Parzinger erklärte nach einer Sondersitzung des Stiftungsrats, den Vorsitz habe der Bund mit Kulturstaatsministerin Grütters. Diese werde mit den Kulturministern der Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Berlin zusammenarbeiten. Außerdem würden er als Stiftungspräsident sowie als Verwaltungsleiter sein Stellvertreter Dimter zum Gremium gehören. Um die Autonomie der einzelnen Einrichtungen und Museen konkret umsetzen zu können, brauche man die Expertise der Einrichtungen und der Museen sowie externe Begleitung. Die würden über Arbeitsgruppen beteiligt und je nach Thema auch in der Reformkommission mitwirken. In spätestens fünf Jahren sollen die Probleme in der Reformkommission gelöst werden.

Metzler Verlag zieht vollständig nach Heidelberg Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart verliert ihr ältestes Buchhaus. Der Verlag J.B. Metzler bestätigte einen Medienbericht, zum Herbstbeginn nach Heidelberg zu wechseln. Der 1682 gegründete Verlag mit seinem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt gehört seit 2015 zur Springer Nature Group, deren Sitz Heidelberg ist. In den vergangenen fünf Jahren waren bereits einige Geschäftsbereiche aus Stuttgart ausgelagert worden.

Bund unterstützt Musikfestivals und Livemusik Im Rahmen des Milliardenpakets "Neustart Kultur" fördert der Bund Musikfestivals und Livemusik-Veranstalter mit bis zu 80 Millionen Euro. Weitere Hilfen sind für Livemusik-Spielstätten, Musikverlage und den Musikfachhandel geplant. Insgesamt soll die Branche mit rund 150 Millionen Euro unterstützt werden. Kulturstaatsministerin Grütters sagte in Berlin, damit solle die immense Vielfalt des Musiklebens in den Metropolen, den Städten und auf dem Land abgesichert werden. Musikfestivals können bis zu 250 000 Euro erhalten, Veranstalter von Livemusik-Programmen bis zu 800 000 Euro.

Verbände fordern Unterstützung für Journalisten in Belarus Verbände haben mehr Schutz von Medienschaffenden in Belarus gefordert. Jeder einzelne Fall von Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten müsse untersucht und die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen" in Deutschland, Mihr, in Berlin. Gegebenenfalls müsse die Europäische Union Sanktionen verhängen. Auch das PEN-Zentrum und die Gewerkschaft ver.di beklagten massive Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit in Belarus. Inzwischen sind nach Angaben von "Reporter ohne Grenzen" 72 Journalistinnen und Journalisten festgenommen worden, 36 seien durch Sicherheitskräfte verletzt worden. Die Organisation beruft sich auf Angaben der belarussischen Journalistenvereinigung BAJ.