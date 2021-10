Kulturnachrichten

Montag, 25. Oktober 2021

Picasso-Gemälde für 108,9 Millionen Dollar versteigert Elf Gemälde des spanischen Malers Pablo Picasso sind in Las Vegas für 108,9 Millionen Dollar (93,5 Millionen Euro) versteigert worden. Das Glanzstück der Sammlung mit dem Titel "Frau mit rot-oranger Mütze" war auf 20 bis 30 Millionen Dollar geschätzt worden und wurde am Samstag für 40,47 Millionen Dollar (34,7 Millionen Euro) verkauft. Die Werke wurden vom Auktionshaus Sotheby's im Luxushotel Bellagio versteigert. "Das im Januar 1938 gemalte Porträt seiner geliebten Muse Marie-Thérèse Walter ist der krönende Abschluss einer von Picassos inspiriertesten und produktivsten Perioden", erklärte Sotheby's auf Twitter. Walter galt als Muse des Künstlers, die ihn zu vielen seiner berühmtesten Werke inspirierte. Er begann eine Affäre mit ihr, als sie 17 war.

Stadtbibliothek Paderborn ist Bibliothek des Jahres 2021 Die Stadtbibliothek Paderborn ist als Bibliothek des Jahres 2021 ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde ihre zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit. Sie vereine Digitalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Kooperation, teilte der Deutsche Bibliotheksverband in Berlin mit. Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und wird von dem Verband sowie von der Deutsche Telekom Stiftung verliehen.

"Seit Jahren beweist die Bibliothek immer wieder, wie schnell und flexibel sie auf die Bedarfe der Nutzer*innen aller Generationen eingeht", erklärte Petra Büning vom Vorstand des Bibliotheksverbandes in einer Mitteilung. Für die Telekom-Stiftung hob Thomas de Maizière die Angebote der Bücherei für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik hervor.

Osnabrücker Friedensfilmpreis geht an kosovarisches Filmdrama "Hive" Mit der Verleihung des mit 15.000 Euro dotierten Friedensfilmpreises sowie weiterer Auszeichnungen ist das Unabhängige Filmfest Osnabrück zu Ende gegangen. Der Hauptpreis ging an das Filmdrama "Hive" von Blerta Basholli. Die Jury lobte das Langfilmdebüt der Kosovarin als einen "bewegenden Film, der einen noch Tage später nicht loslässt". In Anlehnung an reale Ereignisse erzählt Basholli die Geschichte einer Landsfrau, der es nach einem serbischen Überfall auf ihr Dorf gemeinsam mit anderen Frauen gelingt, gegen patriarchale Strukturen eine Genossenschaft zu gründen und zum Erfolg zu führen. Der Siegerfilm habe besondere Kraft, "weil er sich nicht auf das vergangene Elend konzentriert, sondern einen Weg nach vorne zeigt, eine Frau, die selbstbestimmt gegen Widerstände auch der eigenen Familie voranschreitet", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der diesjährigen Jury gehörten die Regisseure Tatia Skhirtladze, Melanie Lischker und Hauke Wendler an.