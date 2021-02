Pianisten-Kaderschmiede Hannover Der Pianist Mario Häring Mit Miriam Stolzenwald und Mario Häring

Der Pianist Mario Häring (Foto: Kaupo Kikkas)

Mit seinem intensiven Klavierspiel hat er sich in die Herzen des Publikums gespielt. Mario Häring führt die Autorin bei einer Tour durch seine jetzige Heimat Hannover an wichtige Orte seiner jungen Karriere in Hannover: zur Musikhochschule oder zum Bahnhof.

Mario Häring wurde 1989 in eine deutsch-japanische Musikerfamilien in Berlin geboren. Am Julius-Stern-Institut erhielt er seinen ersten Klavierunterricht bei Fabio Bidini. Dann ging er nach Hannover in die Klavierklasse zu Karl-Heinz Kämmerling. Sein Masterexamen machte er 2017 bei Lars Vogt. Nun lebt er in dieser Stadt, die viele Orte bietet, die mit seiner Karriere verbunden ist. Zum Beispiel die Musikhochschule, wo er viele Stunden übte oder der Bahnhof, der oft der Startpunkt für die Konzertreisen ist.

Pianisten-Kaderschmiede Hannover

Hannover gilt das die "Pianisten-Kaderschmiede" in Deutschland. Karl-Heinz Kämmerling, der 2012 im Alter von 82 starb, unterrichtete an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover seit 1963 junge Pianisten aus aller Welt. Kämmerling hatte in Leipzig bei Hugo Steurer studiert. 1979 gründete er seine vielbeachtete Pianisten-Schule, die ihm den Ruf eines "Meistermachers" einbrachte.

Viele seiner Studentinnen erspielten sich Preise auf internationalen Wettbewerben und sind solistisch erfolgreich unterwegs. Allein 21 ehemaligen Kämmerling-Schüler unterrichten an deutschen Musikhochschulen.

Karl-Heinz Kämmerling hatte immer ein ganz besonderes Ohr bei der Wahl seiner Talente und doch wusste er auch, wie man einer Künstlerpersönlichkeit einen eigenen Raum lässt. "Was zwischen den Klängen passiert", sagt er einmal, "sei das Wesentlichste".

Der Pianist Mario Häring (Foto: Kaupo Kikkas)

Der junge Pianist hat viele Wettbewerbe in seiner jungen Karriere gespielt. Der 2. Preis (2018) des Internationalen Klavierwettbewerbes Leeds ist besonders erwähnswert, weil bei diesem Wettbewerb die Konkurrenz besonders groß ist, denn hier trifft sich die international beste Klavierszene.