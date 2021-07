Vor 400 Jahren starb Michael Praetorius. Er war Musiker, Komponist, Gelehrter. In der Hauptkirche seiner langjährigen Wirkungsstätte haben nun der RIAS Kammerchor und die Capella de la Torre ein Konzert gegeben - mit Publikum vor Ort. Mehr

Giuseppe Verdis Schiller-Oper "Luisa Miller" wurde Ende April in Rom gegeben - große Oper im wahrsten Sinne: Verdi komponierte das Werk für das größte Haus seiner Zeit. Am Ende der Oper siegt das Gift, das die Liebenden von der weltlichen Konvention befreit. Mehr

Schauspieler Ulrich Noethen war Sprecher-Gast des diesjährigen Leipziger Bachfestes, das unter dem Motto "Messiah" stand. In elf Konzerten wurde der Lebensweg Jesu in Bachs Werken nachgezeichnet. In diesem Programm: Kantaten, für Himmelfahrt und Pfingsten.Mehr