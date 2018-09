Kulturnachrichten

Montag, 10. September 2018

Phoenix zeigt Bundestagsdebatten jetzt mit Untertiteln Erweitertes Angebot für Menschen mit Hörschädigung Auf Phoenix sind Live-Übertragungen aus Bundestag und Bundesrat künftig mit Live-Untertiteln zu sehen. Die Anfang des Jahres gestartete Testphase sei abgeschlossen, teilte der zu ARD und ZDF gehörige Dokumentationskanal mit. Man zeige ab jetzt Untertitel für alle Reden und Debatten aus den Plenarsälen, damit u.a. auch Menschen mit Hörschädigung diese besser verfolgen könnten. Die Gesprächssendungen "unter den linden", "phoenix runde" und Dokumentationen im Abendprogramm werden ebenfalls untertitelt. Entscheidend für die Einführung des neuen Angebots sei gewesen, die Finanzierung für hochqualifizierte Dolmetscher und Mitarbeiter zu klären. Bereits seit Start des Kanals 1997 werden viele Programmteile mit der Einblendung von Gebärdendolmetschern gesendet.

Tausende Kunstwerke im Museum Thurgau verseucht Historisches Museum in der Schweiz will alle Objekte von Asbest säubern lassen Jahrzehnte nach der Erkenntnis, dass der Baustoff Asbest krebserregend ist, führen dessen Gefahren zu einem teuren Aufwand für eine Reinigung aller Kunstobjekte im historischen Museum Thurgau in der Schweiz. Erst bei Sanierungsarbeiten des Depots wurde in diesem Jahr festgestellt, dass das Gebäude mit Asbest verseucht ist. Jetzt sollen alle 35 000 Objekte in Handarbeit von dem krebserregenden Material befreit werden. Jedes Sammlungsstück einzeln auf eine Verseuchung zu überprüfen sei zu aufwändig, sagte der zuständige Kantonsbaumeister der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Allerdings müsse für jedes Objekt einzeln entschieden werden, wie es gesäubert werden könne, ohne beschädigt zu werden. Darum sind Dauer und Kosten der Reingungsaktion ungeklärt. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Verwendung von Asbest in Deutschland und der Schweiz verboten. Seit 2005 gilt ein EU-weites Asbest-Verbot.

Art Düsseldorf vergrößert sich Mehr Aussteller für moderne Kunst als im Gründungsjahr 2017 Ein Jahr nach ihrem Start vergrößert sich die neue Kunstmesse Art Düsseldorf. Zur zweiten Auflage seien 92 etablierte und junge Galerien aus 19 Ländern angemeldet, teilte die Art Düsseldorf mit. Auch die Ausstellungsfläche im Areal Böhler werde wegen der gestiegenen Nachfrage um zehn Prozent vergrößert. Im Vorjahr waren an der Kunstmesse rund 80 Galerien beteiligt. 2017 besuchten 43.000 Interessierte die Art Düsseldorf. Schwerpunkt der Messe ist moderne und zeitgenössische Kunst ab 1945. Die Veranstaltung gilt als Konkurrenz zur größeren Art Cologne. An der Art Düsseldorf ist die Schweizer Messegesellschaft MCH beteiligt, die auch die weltweit wichtigste Kunstmesse Art Basel veranstaltet. Die Art Düsseldorf findet vom 16. bis 18.November 2018 statt.

Nach Suchaktion noch keine Spur von Daniel Küblböck Ex-"Superstar"-Kandidat war vor kanadischer Küste von Bord gestürzt Der deutsche Sänger und frühere "Superstar"-Kandidat Daniel Küblböck bleibt auch nach einer mehrstündigen Suche vor der Kanadischen Küste vermisst, wie der Kreuzfahrtveranstalter Aida Cruises am Montag mitteilte. Zwei an der Suche beteiligten Kreuzfahrtschiffe seien am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit aus der Hilfsaktion entbunden worden. Ein Schiff der Küstenwache habe über Nacht weitergesucht, ab Tagesanbruch werde auch Hilfe aus der Luft eintreffen. "In dieser schwierigen Zeit sind wir mit unseren Gedanken bei der Familie des Vermissten", erklärte das Unternehmen. Man stehe im Austausch mit den Angehörigen, um ihnen in Fragen zur Seite zu stehen. Das Kreuzfahrtschiff "Aidaluna" war auf dem Weg nach Neufundland, als am Sonntagmorgen ein Mensch über Bord sprang. Ein Kabinencheck ergab, dass es sich bei dem Vermissten um Küblböck handeln könnte. Die Temperaturen des Wassers liegen in der Region bei nur etwa zehn Grad. Die Überlebenschance liege bei nur wenigen Stunden. Küblböck war vor 15 Jahren bekannt geworden, als er an der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm.

Ein Emmy für John Legend und Andrew Lloyd Webber Ausgezeichnet wird die Live-Version von "Jesus Christ Superstar" Der Musiker John Legend und der Komponist Andrew Lloyd Webber sind mit einem Emmy Award für die Live-Version des Musicals "Jesus Christ Superstar" ausgezeichnet worden. Lloyd Webber hatte die Rockoper 1971 komponiert und damit seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Die jetzt ausgezeichnete Version wurde für eine Live-Ausstrahlung im Fernsehsender NBC eingerichtet. Auch der Lyriker Tim Rice, der das Musical-Buch geschrieben hatte, bekam einen Emmy. Mit der Auszeichnung gehören Legend, Lloyd Webber und Rice nun zu einer kleinen Zahl von Künstlern, die die vier größten Preise im US-Showbusiness gewonnen haben - neben den Emmys sind das die Tonys, Grammys und Oscars. In den anderen Kategorien des begehrten US-Fernsehpreises werden die Preisträger erst am 17. September bekanntgegeben.

Goldschatz aus der Römerzeit entdeckt Italienische Bauarbeiter finden hunderte von Goldmünzen Beim Abriss eines Theaters in Norditalien haben Bauarbeiter einen Goldschatz mit hunderten von Münzen aus der späten Römerzeit entdeckt. Wie das italienische Kulturministerium mitteilte, befanden sie sich in einer steinernen Amphore unter dem Theater in Como. Das 1870 eröffnete Theater befand sich ganz in der Nähe der Stelle, wo einst das Forum der römischen Stadt Novum Comum lag. Es sollte abgerissen werden, um für den Bau von Luxuswohnungen Platz zu machen. Die historische und kulturelle Bedeutung des Fundes sei noch nicht klar, "aber das Gebiet erweist sich als echter Schatz für unsere Archäologie", schrieb Kulturminister Alberto Bonisoli auf Facebook. Laut italienischen Presseberichten könnten die Goldmünzen mehrere Millionen Euro wert sein. Demnach wollen die Behörden den geplanten Wohnungsneubau nun vorerst stoppen, um weitere Grabungen an der Stelle zu ermöglichen.

Erfolgreicher Tag des offenen Denkmals Rund 8.000 Gebäude, Parks und archäologische Stätten öffneten die Türen Rund 3,5 Millionen Menschen haben nach Veranstalterangaben historische Bauten und Führungen am Tag des offenen Denkmals besucht. Bundesweit hätten am Sonntag rund 8.000 Gebäude, Parks und archäologische Stätten ihre Türen geöffnet, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mitteilte. Eigentümer und Fachleute hätten den Besuchern gezeigt, welche überregionalen und internationalen Bezüge sich in und an Denkmalen erkennen ließen und was das bedeute. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Tag des offenen Denkmals. Sie setzt sich mit Öffentlichkeitsarbeit und der Bereitstellung finanzieller Mittel seit 1985 für den Erhalt bedrohter Baudenkmale in Deutschland ein. Seitdem habe sie geholfen, mit mehr als 580 Millionen Euro rund 5.300 Denkmale vor dem Verfall zu retten.

Knobloch: Freiheitliche Demokratie in Gefahr Kompromissloses Vorgehen gegen Rechtsextreme gefordert Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sieht die freiheitliche Demokratie in Gefahr. Die Attacke auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz darf nach ihren Worten nicht isoliert betrachtet werden: "Ein Angriff auf Juden ist niemals nur ein Angriff auf Juden. Er ist eine Kampfansage an die offene Gesellschaft und die freiheitliche Demokratie, die unser Land ausmacht, und er muss als solcher von der offenen Gesellschaft zurückgewiesen werden", sagte Knobloch. Die rechten Demonstrationen in Chemnitz seien bereits ein Warnsignal für den Rechtsstaat und ein Auftrag an die Politik gewesen, den Gefahren entgegenzutreten, die das demokratische Gemeinwesen bedrohten. Knobloch forderte ein kompromissloses Vorgehen gegen Rechtsextreme und ihre parlamentarischen Verbündeten.