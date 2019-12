Philharmonisches Orchester Altenburg Gera Rumänischer Abend mit Schmiss

Moderation: Stefan Lang

Rumänischer Volkstanz. (imago images / teuto press)

Rumänische Komponisten stehen im Fokus des Abends voller mitreißender Klänge: George Enescu, György Ligeti, Mihail Jora und Dan Dediu, der ein neues rumänisches Cellokonzert für den Abend komponierte, uraufgeführt vom rumänischen Solisten Mircea Marian.

Zwei Rhapsodien des rumänischen Nationalkomponisten George Enescu rahmen den Abend. Enescu war reisender Musiker, lehrender Komponist, der im Vielvölkerstaat verwurzelt war, der das Musikleben in Rumänien beeinflusste, prägte, ein Kosmopolit, der als Nationalkomponist gilt und doch ein Weltbürger war. Seine Rhapsodien leben von der unbändigen Kraft der Melodien des Landes.

Rumänischer Spirit

Er war zum Beispiel ein Vorbild für Mihail Jora, der sich ebenfalls für eine weltoffene rumänische Musikkultur einsetzte. Sein erstes Ballett "Am Markt" stammt aus den 1930er Jahren und nimmt die Tänze der Regionen auf.

Auch György Ligeti wurde 1923 in Siebenbürgen, in Rumänien geboren. Er hat viele musikalische Feldstudien betrieben und danach das "Concert Românesc" komponiert, das voller brillanter Überraschungen steckt.

Wasser- und Feuerprüfung für einen Cellisten

Für den Abend hat Dan Dediu ein neues Konzert für Violoncello und Orchester beigesteuert - ein Auftragswerk aus Gera. Für die Uraufführung wurde der rumänische Cellist Mircea Marian eingeladen.

Mircea Marian studierte an der Nationalen Musikuniversität Bukarest und arbeitet gerade an seiner Promotion. (Mircea Marian / Mircea Marian)

Dediu merkt dazu an: "Das Konzert beschreibt eine Reise, überraschend, abwechslungsreich. Der Solist wird mehreren Prüfungen unterzogen - wie in einem Initiationsritual. Vielleicht erinnert das die Zuhörer an Mozarts 'Zauberflöte'!"

Aufzeichnung vom 23. Oktober 2019 im Konzertsaal Gera

George Enescu

Rumänische Rhapsonie Nr. 2 Op. 11

Mihail Jora

"Am Markt", Ballett-Suite

György Ligeti

Concert Românesc

Dan Dediu

Konzert für Violoncello und Orchester (Uraufführung)

George Enescu

Rumänische Rhapsodie Nr. 1 op. 11

Mircea Marian, Violoncello

Philharmonisches Orchester Altenburg Gera

Leitung: Lutz Rademacher