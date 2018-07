Kulturnachrichten

Freitag, 6. Juli 2018

Pfeilgift aus niederländischem Museum gestohlen Polizei warnt Bevölkerung vor Berührung Diebe haben aus einem Museum im niederländischen Leiden ein tödliches Pfeilgift gestohlen. Es handelt sich um ein Gift, das indianische Jäger aus Südamerika verwenden. Die Polizei warnte die Bevölkerung vor Berührungen mit der Substanz. Das sogenannte Curare-Gift sieht aus wie ein Stück brauner Würfelzucker. Es befand sich im Rijksmuseum Boerhaave in alten Glasflaschen in einem Panzerschrank. Diesen nahmen die Einbrecher einfach mit. Der Museumsdirektor sagte, sein Haus habe das Gift vernichten wollen und deshalb in dem Panzerschrank aufbewahrt.

Tiananmen-Platz soll ins Unesco-Welterbe China wünscht Aufnahme von 14 Stätten Das Mausoleum für Mao Tse-tung und der Tiananmen-Platz sollen Weltkulturerbe werden. Das wünscht sich zumindest China. Das Land bewirbt sich um die Aufnahme von 14 historischen Stätten in Peking in die Welterbeliste der Unesco. Nach Angaben von staatlichen Medien befinden sich die Monumente entlang der alten Zentralachse, die Peking von Norden nach Süden durchquert. Auf dem Tiananmen war die chinesische Armee in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen die Studenten vorgegangen, die dort seit sechs Wochen für mehr Demokratie demonstrierten. Das Unesco-Welterbekomitee entscheidet jedes Jahr darüber, welche Kultur- und Naturstätten es neu in die Welterbeliste aufnimmt.

Film-Regisseur Claude Lanzmann gestorben Schöpfer von "Shoah" wurde 92 Jahre alt Der französische Journalist und Filmemacher Claude Lanzmann ist tot. Der Regisseur des mehrfach preisgekrönten Holocaust-Dokumentarfilms "Shoah" von 1985 starb im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag Gallimard in Paris mitteilte. Lanzmann setzte sich Zeit seines Lebens in Deutschland und Frankreich für die Erinnerungskultur ein. In zweiter Ehe war er mit der deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff verheiratet. Sie war am 30. Juli 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben.