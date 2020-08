PetriChor Weende Großer Chor für große Werke

Die alte Dorfkirche St.Petri im Göttinger Stadtteil Weende ist zu klein für den großen Chor. Für große Konzerte weichen sie daher oft aus. (E. Kurth)

Die großen oratorischen Werke von Bach oder Händel singt der PetriChor Weende in unterschiedlichen Göttinger Kirchen. Musikalisch unterstützt wird der Chor durch verschiedene Orchester. Aber für größere Konzerte muss der Chor erst Grenzen überwinden.

Im Norden Göttingens liegt der Stadtteil Weende mit seiner historischen St.-Petri-Kirche im Ortskern. Hier ist der PetriChor zu Hause. Mit seinen 80 Sängerinnen und Sängern singt der Chor im Gottesdienst, führt aber auch die großen oratorischen Werke von Bach, Mendelssohn oder Händel auf. "Das Halleluja in Händels Messias ist ein echter Barock-Hit", schwärmt Chorleiter Martin Kohlmann.

Die St. Petri-Kirche ist zwar schön, sie ist aber auch klein – zu klein für den großen Chor und ein Orchester. Die Kapazitätsgrenze der alten Dorfkirche müssen sie regelmäßig überwinden und suchen Kontakt zu den anderen Kirchen Göttingens. Die großen Konzerte des PetriChores finden somit meist woanders statt. Nur in den Gottesdiensten singt der PetriChor in kleinerer Besetzung zu Hause: in der alten Dorfkirche St. Petri in Weende.