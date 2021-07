Kulturnachrichten

Mittwoch, 7. Juli 2021

Petra Reski bekommt Ricarda-Huch-Preis Die Autorin Petra Reski erhält den mit 10 000 Euro dotierten Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt. Oberbürgermeister und Juryvorsitzender Jochen Partsch (Grüne) würdigte Mut, Unerschrockenheit und den Blick auf gesellschaftliche Problembereiche der Autorin und Mafia-Expertin, die seit dreißig Jahren in Venedig lebt. Ihre Publikationen hätten Reski massive Drohungen der Mafia eingebracht, und sie habe phasenweise unter Polizeischutz gestanden, so Partsch. Der Preis werde am 3. Oktober in der Centralstation in Darmstadt verliehen. Dann werde Reski auch aus ihrem aktuellen Buch "Als ich einmal in den Canale Grande fiel. Vom Leben in Venedig" lesen. Reski ist Mitglied in der Schriftstellervereinigung PEN, die für die Freiheit des Wortes eintritt.

Ausstellungsvergütung in öffentlichen Museen Die Initiative Ausstellungsvergütung Pay the Artist fordert, dass öffentlich geförderte Museen in Deutschland Künstlerinnen und Künstler für ihre Ausstellungen auch bezahlen. "Wenn man sich überlegt, dass ein Museum einen Haushalt hat und dann im Haushalt keine Budgets hat für Ausstellungsvergütung, dann ist das nicht fair", sagte die Sprecherin der Initiative Doris Granz am Dienstag im Deutschlandfunk Kultur. Viele Museen seien der Ansicht, dass sie für die Sichtbarkeit von Kunst sorgten und dies den Kunstschaffenden genügen müsse. Die Künstler selbst hätten keinen Gewinn davon. Dies zeige, dass man ein "völliges Umdenken" brauche, so Granz, die auch Vorstandsmitglied des Bundesverbands bildender Künstlerinnen und Künstler ist. "Das muss einfach bei jeder Ausstellung, die gemacht wird, einberechnet werden: dass man die Künstler bezahlt."

Millioneninvestition für Bremer Übersee-Museum Mit Investitionen in Millionenhöhe und einem neuen Konzept zu zentralen Themen der Menschheit will sich das Bremer Übersee-Museum auf die Zukunft einstellen.



Kernstück sei die analoge und digitale Neugestaltung der Ozeanien-Ausstellung, an der sich Bund und Land mit 4,6 Millionen Euro beteiligten, sagte Museumsdirektorin Wiebke Ahrndt am Dienstag. Damit wolle sich das Haus zu einem "Third Place" entwickeln: "zu einem Ort, an den die Menschen gehen, weil er mehr als nur ein Museum ist". Das soll Ahrndt zufolge gestalterisch beispielsweise mit einem hängenden Garten und einem Wasserfall gelingen. Auch der Ausstellungsinhalt werde neu ausgerichtet. Parallel dazu entstehe eine virtuelle Ozeanien-Ausstellung, die mit 1,1 Millionen Euro gefördert werde.

Gestohlenes Polke-Gemälde beschlagnahmt In Rheinland-Pfalz ist ein vor mehreren Jahren gestohlenes Bild des verstorbenen Malers Sigmar Polke beschlagnahmt worden. Das Gemälde "Vasen Linsenbild" nach Ermittlungen gegen "organisierte Kunstdiebe" in den Privaträumen von drei Verdächtigen gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz mit. Der Marktwert des Bildes beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Das Bild sei nach Polkes Tod 2010 zusammen mit weiteren seiner Werke aus einer Kölner Galerie gestohlen worden. Ein Verkaufsangebot, das Ende November 2020 bei der Mainzer Kriminalpolizei einging, habe die Ermittlungen ausgelöst. Sie führten zu zwei Männern und einer Frau im Alter zwischen 39 und 48 Jahren.