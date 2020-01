Peter Schneider: "Vivaldi und seine Töchter"

In Japan ist Yoshiharu Tsuge ein berühmter Manga-Zeichner. Auch weil viele seiner Comics für Kino und Fernsehen verfilmt wurden. In "Rote Blüten" sind nun 20 seiner surrealen und fesselnden Geschichten erstmals auf Deutsch erschienen. Mehr

Abwasserkanäle laufen über, ein Haus versinkt in Schlammlawinen. In Nicola Puglieses "Malcaqua" droht Neapel in Unwettern unterzugehen. Das Szenario in dem erstmals 1977 erschienenen, nun wiederentdeckten Roman ist erschreckend aktuell. Mehr