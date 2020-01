Sonntag, 19. Januar 2020

Peter-Huchel-Preis für Henning Ziebritzki

Der Lyriker Henning Ziebritzki erhält den Peter-Huchel-Preis 2020 für deutschsprachige Lyrik. Ausgezeichnet wird er für seinen Gedichtband "Vogelwerk". Darin versammelt er Gedichte in federnd präziser Sprache, in denen die Beobachtung von Vögeln zu existenziellen Fragen führt, zu den Momenten, in denen Leben und Tod sichtbar werden, so die Jury. Der Peter-Huchel-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Verliehen wird der Preis traditionsgemäß am 3. April, dem Geburtstag des Lyrikers, in Staufen im Breisgau, wo Peter Huchel bis zu seinem Tod im Jahr 1981 gelebt hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten unter anderem Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas Kling, Friederike Mayröcker sowie Orsolya Kalász und Thilo Krause.