Sonntag, 18. November 2018

Peter Handke: Nestroy-Theaterpreis für sein Lebenswerk Beste Schauspielerin: Caroline Peters für ihre Darstellung in "Hotel Strindberg" Der österreichische Autor Peter Handke hat den Theaterpreis Nestroy für sein Lebenswerk erhalten. Die Auszeichnung wurde dem 75-Jährigen am Samstagabend bei einer Gala in Wien überreicht. Die Jury erklärte, der stets streitbare Handke habe mit seinen mehr als 20 Stücken Theatergeschichte geschrieben. Handke forderte in seiner Dankesrede ein Theater, das sich auf seine eigentlichen Stärken besinnt. "Dass man vertraut auf Sprache, auf Konfrontation, auf Rhythmus auf Gegeneinander, auf Akzentuieren." Bei der 19. Nestroy-Verleihung wurden Preise in insgesamt 13 Kategorien vergeben. Die deutsche Caroline Peters, bekannt aus der Krimi-Serie "Mord mit Aussicht", wurde als beste Schauspielerin für ihre Darstellung in "Hotel Strindberg" im Wiener Akademietheater ausgezeichnet. Als bestes Stück wurde "jedermann (stirbt)" von Ferdinand Schmalz ausgezeichnet, das im Burgtheater in Wien uraufgeführt wurde.

Niederlande: Proteste für und gegen "Zwarte Piet" Die schwarz geschminkten Helfer des Nikolauses unter Rassismusverdacht Begleitet von Protesten ist der Nikolaus mit seinen umstrittenen schwarzen Helfern in die Niederlande eingezogen. In mehreren Städten protestierten Dutzende Menschen bei Umzügen am Samstag gegen den Zwarte Piet ("Schwarzer Peter"). Die schwarz geschminkten Helfer des Nikolauses seien ein rassistisches Symbol. "Zwarte Piet ist Rassismus", stand auf Transparenten in Rotterdam, Eindhoven und Groningen. Vereinzelt kam es zu Rempeleien mit Befürwortern, darunter waren auch Fußball-Hooligans. Die Polizei berichtete von einigen Festnahmen. Die Figur des Zwarte Piet ist seit Jahren in den Niederlanden heftig umstritten. Zehntausende sahen in Zaandam am Samstag die traditionelle Ankunft des Sinterklaas mit einem Dampfschiff. Diese zentrale Auftaktsfeier im Norden von Amsterdam war auch im Fernsehen live übertragen worden. Dabei waren Hunderte von Polizisten im Einsatz. Die Feier sei friedlich verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Rom will neuen Leihvertrag für Da Vinci-Gemälde Kulturstaatssekretärin kritisiert Vereinbarung für Jubiläumsausstellung 2019 Der Pariser Louvre plant für 2019 eine große Sonderausstellung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci - doch jetzt will Italien den Vertrag für die Ausleihe aller in italienischen Museen bewahrten Gemälde des Künstlers neu verhandeln. Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni von der rechtsextremen Lega-Partei sagte der Zeitung "Corriere della Sera", der Vertrag sei von der Vorgängerregierung zu "unbegreiflichen" Bedingungen abgeschlossen worden. Der 2017 geschlossene französisch-italienische Vertrag über die Ausleihe sieht vor, dass der Louvre seinerseits dem römischen Museum Scuderie del Quirinale im Jahr 2020 Gemälde des Renaissance-Malers Raffael aus seinem Besitz ausleiht für eine Ausstellung aus Anlass von dessen Tod im Jahr 1520.

Bremer Literaturpreis 2019 für Arno Geiger Förderpreis für Heinz Helle Arno Geiger erhält den mit 25.000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis 2019 für seinen Roman "Unter der Drachenwand". Die Jury begründet die Vergabe mit Geigers "überaus genauer, differenzierter und anschaulicher Vergegenwärtigung des Kriegsjahres 1944". Arno Geiger wurde 1968 im österreichischen Bregenz geboren und lebt heute in Wien. Den diesjährigen Förderpreis zum Bremer Literaturpreis erhält Heinz Helle für seinen Roman "Die Überwindung der Schwerkraft". Der Schriftsteller wurde 1978 in München geboren und lebt heute in Zürich. Die Preise werden am 28. Januar 2019 im Bremer Rathaus verliehen. Am Vorabend der Preisverleihung findet eine moderierte Lesung der beiden Preisträger statt.