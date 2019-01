Peter Graf: Was nicht mehr im Duden steht

Cambridge Analytica, Wahlmanipulation und Hasskommentare haben dem Image von Facebook massiv geschadet. Wohl auch deshalb ist Vize-Chefin Sheryl Sandberg in Deutschland auf Goodwill-Tour. Jetzt trat sie bei der Internetkonferenz DLD in München auf. Mehr

An der TU München soll ein Forschungszentrum zu Künstlicher Intelligenz entstehen. Dafür überweist Facebook mehr als sechs Millionen Euro. Eine Charme-Offensive in einer Zeit, in der Facebooks zögerliches Vorgehen bei Hass und Hetze kritisiert wird? Mehr