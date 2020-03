Kulturnachrichten

Dienstag, 3. März 2020

Performancekünstler Ulay gestorben Der in Solingen geborene Performancekünstler Ulay ist im Alter von 76 Jahren in Ljubljana gestorben. Zuerst hatte das Kunst-Magazin "Monopol" über seinen Tod berichtet. Ulay fotografierte in Amsterdam in den frühen 1970er Jahren auf der Straße Transvestiten, Randfiguren, Abhängige und Obdachlose. Er war auch einer der Pioniere der "Body Art". Auf Polaroid-Fotos hat er Tätowierungen thematisiert, als diese Art des Körperschmucks noch ganz zur Welt der Matrosen und Gefangenen gehörte. Ulay war zudem langjähriger Partner der Künstlerin Marina Abramovic, mit der er mit Aktionen über die Kunstwelt hinaus für Aufsehen sorgte. So entwendete Ulay Carl Spitzwegs Meisterwerk "Der arme Poet" aus der Berliner Nationalgalerie. Das Künstlerpaar platzierte und fotografierte das Gemälde dann - es war eines der Lieblingsbilder von Adolf Hitler - in der Wohnung einer türkischen Gastarbeiterfamilie in Kreuzberg. "Mit großer Trauer habe ich heute vom Tod meines Freundes und Ex-Partners Ulay erfahren", schrieb Abramovic bei Instagram. Er sei ein außergewöhnlicher Künstler gewesen. Für Ende dieses Jahres ist eine große Solo-Ausstellung in Amsterdam geplant.

Pariser Buchmesse wegen Corona verschoben Nach der Pariser Landwirtschaftsmesse und dem Halbmarathon in der französischen Hauptstadt wurde nun auch die Buchmesse, Livre Paris, wegen des Coronavirus abgesagt. Die franzöischen Verleger erklärten, dass die für Ende März geplante Messe verschoben wird. Die Entscheidung sei angesichts des Dekrets der Regierung gefallen, alle Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen in geschlossenen Räumen zu verbieten. Die Leipziger Buchmesse hält dagegen an ihrem geplanten Termin in wenigen Tagen fest. Die Bücherschau ist nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland. Sie soll vom 12. bis 15. März veranstaltet werden. Voriges Jahr kamen rund 286 000 Besucher zur Messe und dem dazugehörigen Festival "Leipzig liest", das sich über hunderte Leseorte in der gesamten Stadt verteilt.

Vatikan öffnet Geheimarchiv zu Pius XII. Der Vatikan hat erstmals die geheimen Archive aus dem Pontifikat von Papst Pius XII. von 1939 bis 1958 geöffnet. Zahlreiche Forscher hatten deren Öffnung schon seit Jahren verlangt, um ermitteln zu können, weshalb sich der Papst nicht vehementer gegen den Massenmord durch die Nazis an den Juden wandte. Unter Historikern ist seine Politik während des Zweiten Weltkriegs umstritten. Kritikern zufolge hätte Pius XII. den Holocaust deutlich schärfer verurteilen müssen, andere Forscher hingegen sind davon überzeugt, dass er still im Hintergrund wirkte. Die Beantwortung der Frage dürfte noch Jahre dauern: Nach Angaben von Experten umfassen die Dokumente 16 Millionen Seiten und sind in Dutzenden Sprachen abgefasst.