“No Title (Do you see…)” 2015 (Raymond Ginn / Galierie David Zwirner)

Bekannt wurde er durch Plattencovers für Black Flag und Sonic Youth. Seit Ende der 1970er Jahre gestaltete der Künstler Raymond Pettibon den Look des amerikanischen Punk entscheidend mit. Wenig später begann er auch zu schreiben und Videofilme zu drehen.

Diesen weniger bekannten Teil seiner Arbeit zeigte Pettibon im November bei einer Performance in New York. Gemeinsam mit Freunden und langjährigen Weggefährtinnen las er aus seinen Texten und Drehbüchern.

Eine eigenständige Radiokomposition von Raymond Pettibon und Oliver Augst präsentieren wir am 29. Dezember um 18.30 Uhr als Ursendung im Hörspiel: "What we know is secret"

Ursendung

Whoever Shows: Strike Uyp th’ Band!

Von Raymond Pettibon

Performa 19 Biennale

New Museum, New York

Performance-Aufzeichnung vom 14.11.2019

Mit: Oliver Augst, Dodie Bellamy, Veronique Bourgoin, Angela Choon, Sadie Coles, Jonny Cournoyer, Brian D’Amato, Pauline Daly, Marcel Dzama, Ray Farrell, Thomas Fehlmann, Karen Finley, Erika Ginn, Kim Gordon, Sozita Goudouna, David Larsen, Spencer Leigh, Lee Ranaldo, David Rimanelli, Matina Ruilova, Sven Sachsalber, Stella Schnabel, Ricky Sepulveda, Leah Singer, Frances Stark, Robert Storr, Juli Susin, Mitchell Watkins, Hans Weigand, Lauren Wolchik

Initiiert und kuratiert von Sozita Goudouna

Radiofassung: Oliver Augst

Produktion: Autorenproduktion 2019

Länge: ca. 54'30

. (dpa / picture alliance / Holger Hollemann)Raymond Pettibon, geboren 1957 in Tucson, USA, ist Autodidakt und zeitgenössischer Künstler. Bekannt wurde er mit stilisierten Tuschezeichnungen, die Bild und Text kombinieren. Seit den 1970er Jahren entwirft er Plattencover und Gelegenheitsgrafik, unter anderem für die kalifornische Punkband Black Flag und die Noise-Rockband Sonic Youth.

Seine Arbeiten sind Teil der Sammlungen des Centre Georges Pompidou (Paris), des Museum of Modern Art (New York) und der Tate Gallery (London). Raymond Pettibon lebt und arbeitet in New York. Zusammenarbeit mit Oliver Augst seit 2003.



. (Anne Imhof)Oliver Augst, geboren 1962 in Andernach am Rhein, ist Komponist und Radiomacher. Er studierte visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Bühne an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Popularmusik/Performance an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg. Mitbegründer des Künstlerkollektivs "textXTND".

Zuletzt gemeinsam mit Sven-Åke Johansson für Deutschlandfunk Kultur: "In St. Wendel am Schlossplatz" (2017).