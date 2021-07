Percussion Community Rostock Klangwunder der Schlagkunst

Moderation: Jan-Frederick Behrend und Henrik M. Schmidt

Marimbafon und Familie: Das Hochschul-Ensemble "Percussion Community Rostock" macht den Klangreichtum der Schlaginstrumente erlebbar. (imago / Panthermedia / NomadSoul)

Wenn die Schlagwerker der Musikhochschule Rostock die Bühne erobern, gibt es Überraschungen im Minutentakt, denn sie spielen zahllose Instrumente. Mal rhythmusbetont, mal atmosphärisch, wie die "Night of Percussion" beweist.

Pauken. Tamtam. Shaker. Marimbafon. Drums. Xylofon und Crotales. Wenn die Percussion Community Rostock spielt, kann das erstaunte Publikum erfahren, wie groß die Welt des Schlagwerks ist und was alles dazu gehört. Kaum ein Zentimeter der Bühne bleibt ungenutzt.

Überraschende Kombinationen

So vielfältig das Instrumentarium und seine Kombinationsmöglichkeiten, so offen und überraschend ist die Musik, die nie in nur einem Stil oder einer Epoche verweilt.

Percussion Community Rostock besteht aus Studierenden der Rostocker Musikhochschule, die gemeinsam Konzerte geben. (Deutschlandradio / Carola Malter)

Im Sommer 2013 hatten die Professoren für Schlagzeug und Perkussion Henrik M. Schmidt und Jan-Frederick Behrend die Idee ein eigenes, festes Ensemble zu gründen. Aus der Idee wurde rasch Wirklichkeit.

Lust an neuen Formaten

Studierende nutzen die einmalige Gelegenheit, hoch konzentriert und absolut präzise miteinander schwierigste Literatur zu proben und aufzuführen. Die Lust an neuen Formaten, übergreifenden Genres, Mut und Aufbruchsstimmung lassen die Programme der Percussion Community Rostock entstehen

Das Ensemble ist inzwischen nicht nur fester Bestandteil im Konzertkalender der Hochschule für Musik und Theater sowie der Stadt Rostock, es ist auch regelmäßig zu Gast auf Festivals. Einmal jährlich findet im Katharinensaal die "Night of Percussion" statt, das große Festival des Schlagzeugensembles der HMT Rostock



Aufzeichnung des Konzertes vom 30. Juni 2021 im Katharinensaal der HMT Rostock

Emmanuel Séjourné

Khamsin for percussion duo

Finn Hennes & Tigran Mirzoian

Aurora Borealis/ John Thrower

For Marimba and Percussion Ensemble

Starry Night

Light Waves

Aurora's Dance

Chun-An Chuang, Marimba Solo

Max Schwarz, Tiguan Mirzoian & Finn Hennes

John Psathas

One Study, One Summary für Marimbaohon, Junk Percussion und Digital Audio

Etüde Nr.1

Tiguan Mirzoian

John Psathas

Kyoto for Percussion Quintett

Max Schwarz, Tiguan Mirzoian, Finn Hennes, Chun-An Chuang, Francisco Manuel Anguas Rodriguez

Ivan Trevino

Catching Shadows for Marimba Duo

Chun-An Chuang & Tiguan Mirzoian

Helmut Oehring

Foxfire 3. for Percussion Solo

Max Schwarz

Liu Heng

Face to Face for Percussion Duo

Finn Hennes & Tigran Mirzoian

Alexej Gerassimez

Bodix

Tiguan Mirzoian, Anton Thelemann, Max Schwarz & Finn Hennes, Bodypercussion

Minorou Miki

Marimba Spiritual

For Marimba Solo and Percussion Ensemble

Finn Hennes, Marimba Solo

Max Schwarz, Tiguan Mirzoian & Chun-An Chuang, Percussion



Percussion Community Rostock

Leitung: Jan-Frederick Behrend & Henrik M. Schmidt