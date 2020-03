Kulturnachrichten

Donnerstag, 19. März 2020

PEN-Zentrum sagt Jahrestagung ab Wegen der Corona-Pandemie sagt das deutsche PEN-Zentrum seine diesjährige Jahrestagung in Tübingen ab. "Die Entscheidung haben wir mit schwerem Herzen getroffen, doch die Gesundheit unserer Mitglieder, der Auftretenden, Gäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist für uns von höchster Priorität", erklärte der Generalsekretär der Schriftstellervereinigung, Heinrich Peuckmann, in Darmstadt. Die Tagung sollte ursprünglich vom 7. bis 10. Mai stattfinden.

Ruhrtriennale soll wie geplant stattfinden Trotz Corona-Krise laufen die Planungen für das bekannte Kulturfestival Ruhrtriennale. Das "Festival der Künste" soll vom 14. August bis 20. September stattfinden, wie die Veranstalter in Bochum mitteilten. In der letzten Spielzeit von Intendantin Stefanie Carp seien 33 Produktionen und Projekte an 17 Spielstätten in Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gladbeck und Wuppertal geplant. 700 Künstler aus 40 Ländern präsentierten Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Konzerte und bildende Kunst in den Industriehallen des Ruhrgebiets. Bei einer Absage der Veranstaltungen werde der Ticketpreis zurückerstattet.

Mehr als die Hälfte der Musiker sieht Existenz bedroht Nach einer Umfrage des Landesmusikrats Berlin fühlt sich durch die Corona-Krise mehr als die Hälfte der Musikschaffenden (57 Prozent) in ihrer Existenz akut bedroht. Rund 97 Prozent gaben an, von Einnahmeausfällen betroffen zu sein, wie der Landesmusikrat in Berlin bekanntgab. Rund 91 Prozent benötigten grundsätzlich Unterstützung. An der Umfrage beteiligten sich 1.380 Berliner Musikschaffende, Verbände, Institutionen und Unternehmen.

Barrierefreie Infos zu Corona im Netz Eine neue Internetseite sammelt barrierefreie Informationsangebote zur Corona-Epidemie. Auf www.aktion-mensch.de/corona-infoseite sind Informationen des Bundesgesundheitsministeriums in leichter Sprache und aktuelle Nachrichten der ARD in Gebärdensprache verlinkt, wie die Aktion Mensch in Bonn mitteilte. "Um sich selbst und andere zu schützen, müssen Informationen zum Corona-Virus allen Menschen gleichermaßen zugänglich gemacht werden", so die Aktion Mensch.

Evangelisches Internetportal startet Dauergebet Das Onlineportal "evangelisch.de" hat ein Dauergebet bis zum Ende der Corona-Krise gestartet. Dabei werde unter dem Motto "Du bist nicht allein!" rund um die Uhr mindestens eine Person beten, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main mit. In einem Stundenplan können sich engagierte Gläubige eintragen, die sich bereiterklären, mindestens eine halbe Stunde lang zu beten. Diese loggen sich dann zu der entsprechenden Zeit auf der Seite ein. So werde immer mindestens eine Person sichtbar sein, die gerade betet.

Schweiz droht mit Blockierung von Streaming-Diensten Die Schweizer Datennetze sind in Coronavirus-Zeiten unter Druck: Immer mehr Menschen nutzen Streaming-Dienste, um Filme zuhause zu schauen. Es gebe punktuelle Überlastungen, heißt es bei den Internet-Anbietern. Die Regierung rief die Menschen auf, weniger Videos zu streamen. Sollten gravierende Engpässe entstehen, bestehe die Möglichkeit, nicht versorgungsrelevante Dienste einzuschränken oder zu blockieren, teilte das Kommunikationsministerium mit.

Popmusiker spielen Online-Festival Wohnzimmerkonzert statt Livetour: Popmusiker wie Max Giesinger, Lea, Johannes Oerding und Michael Schulte wollen am Sonntagabend per Livestream vor ihren Fans auftreten. Beim sogenannten "#Wirbleibenzuhause-Festival" wollen insgesamt sieben Künstler jeweils eine halbe Stunde von zuhause aus spielen. Die Gigs sollen auf den jeweiligen Instagram-Konten gestreamt werden. Auch Nico Santos, Álvaro Soler, Lotte und Mathea sind dabei.

Synchronstudios beschließen Corona-Pause Ein Großteil der Synchronstudios in Deutschland hat beschlossen, wegen der Corona-Krise vorerst die Arbeit einzustellen. Der sogenannte Sprachatelierbetrieb werde bundesweit zunächst bis zum 19. April komplett ausgesetzt, teilte der Synchronverband Die Gilde nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss mit. Der Verband spricht für rund zwei Drittel des Marktes.

Hälfte aller Schüler und Studenten ohne Unterricht Weltweit dürfen rund die Hälfte aller Schüler und Studenten als Folge der Corona-Pandemie nicht in ihre Lehreinrichtungen gehen. Insgesamt sind 850 Millionen junge Menschen betroffen, teilte die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur Unesco in Paris mit. In 102 Staaten sind landesweit die Schulen und Universitäten geschlossen. Die Unesco geht von weiteren Schließungen aus und sprach von einer beispiellosen Herausforderung für die Bildungssysteme. Die Organisation wies darauf hin, dass viele Einrichtungen die Wissensvermittlung nun online gestalteten. Auch würden Radio- und Fernsehprogramme für Schüler und Studenten ausgestrahlt.

Mülheimer Theatertage wegen Coronavirus abgesagt Wenige Tage nach dem Theatertreffen in Berlin sind auch die Mülheimer Theatertage abgesagt worden. Das Festival "Stücke 2020" sollte am 16. Mai beginnen und bis zum 6. Juni dauern. Die Eindämmung des Virus habe "oberste Priorität", teilten die Organisatoren mit. Außerdem fehle für die weiteren Vorbereitungen des Festivals in der jetzigen Situation die erforderliche Planungssicherheit. Veranstalter des Festivals sind die Stadt Mülheim und das Kulturministerium des Landes Nordrhein-Westfalen.

Filme auf Online-Plattformen Angesichts von Corona-Krise und geschlossenen Kinosälen gehen Verleiher neue Wege. Einige Rechteinhaber wollen neue Filme parallel über Streamingdienste zur kostenpflichtigen Leihe anbieten, sagte der Chefredakteur des Portals filmdienst.de. In den USA will laut Medienberichten NBC Universal Filme wie "Der Unsichtbare", "The Hunt" und "Emma" zugänglich machen. Ob Universal-Studio in Deutschland und Europa die Produktionen auch online zugänglich machen wird, ist laut Lederle unklar. "Zwei deutsche Anbieter, Grandfilm und Salzgeber, haben bereits eigene Video-on-Demand-Kanäle, dort werden aber bisher noch keine Premieren gezeigt", so Lederle. Die deutsche Komödie "Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes" von Julian Radlmaier und "Zama" von Lucretia Martel sollen demnach den Anfang machen. Die Hälfte der Einnahmen von 9,99 Euro pro Film würden an von den Ausfällen durch Corona betroffene Kinos fließen.