PEN verurteilt Gewalt gegen Journalisten in Nicaragua

Dienstag, 18. Dezember 2018

Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum hat das Vorgehen der nicaraguanischen Behörden gegen Medien und Zivilgesellschaft verurteilt. Zuletzt habe die Polizei am Freitag die Büros der Onlinezeitschrift "Confidencial" und mehrerer Fernseh-Programme durchsucht und verwüstet, erklärte die Organisation. Auch in die Räumlichkeiten von mehreren nichtstaatlichen Organisationen sei die Polizei eingedrungen. Das Vorgehen sei ein nicht hinnehmbarer Angriff auf die Freiheit des Wortes. Das PEN-Zentrum rief die Bundesregierung auf, sich bei der nicaraguanischen Regierung für ein Ende der Gewalt gegen Journalisten einzusetzen. Seit April geht die Regierung von Präsident Daniel Ortega gegen Kritiker vor. Damit reagiert sie auf Proteste von Studenten und Umweltschützern gegen den autoritären Führungsstil. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind die Sicherheitskräfte für mehr als 500 Tote verantwortlich.

Neue Kultureinrichtung soll 2025 eröffnet werden

Der Stadtrat von Wuppertal hat den Bau eines Pina-Bausch-Zentrums beschlossen. Ab 2025 sollen dann dort Aufführungen des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, ein Archiv und Erinnerungen an die 2009 verstorbene weltberühmte Choreographin gebündelt werden. Auch die Stiftung soll im neuen Gebäude unterkommen. Salomon Bausch hatte das künstlerische Erbe seiner Mutter mitsamt 38 000 Fotos, 3900 Videos und weiteren Dokumenten in die Stiftung eingebracht. Stadt und Land wollen mit dem Zentrum das Werk der Künstlerin als nationales und internationales Kulturerbe pflegen. Das rund 60 Millionen Euro teure Vorhaben wird vom Bund, von Nordrhein-Westfalen und der Stadt Wuppertal finanziert. Das neue Pina-Bausch-Zentrum wird im denkmalgeschützten Schauspielhaus der Stadt sowie in einem noch zu bauenden Erweiterungsbau unterkommen.