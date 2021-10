Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Oktober 2021

PEN publiziert Texte geflohener Autoren Die Autorenvereinigung PEN hat in einem Sammelband Beiträge von internationalen Schriftstellern und Schriftstellerinnen veröffentlicht, die nach Deutschland ins Exil geflohen sind. Es würden Gefängnisaufenthalte, Folter und Verfolgung beschrieben, teilte das deutsche PEN-Zentrum mit. "Schneidende Analysen werden kontrastiert mit bildgewaltiger Poesie. Schmerzhafte Berichte werden abgelöst von seltenen Lichtblicken", heißt es. Herkunft und Schicksale seien vielfältig - und doch fänden die Verfasser, die alle unfreiwillig ihre Heimat hätten verlassen müssen, Gemeinsamkeiten in der Exil-Erfahrung. Die PEN-Anthologie "In der nie endenden bernsteinfarbenen Nacht - Stimmen aus dem Exil" versammelt Beiträge von Menschen, die in den vergangenen Jahren etwa aus dem Irak, aus Syrien und China, aus Russland und Afghanistan, aus der Ukraine oder Kuba nach Deutschland geflohen sind. Unter anderen Asli Erdogan, Volha Hapeyeva, Stella Nyanzi, Pinar Selek und Amir Valle. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit der Kursbuch Kulturstiftung.

Film Festival Cologne verteilt Auszeichnungen Das Film Festival Cologne zeichnet ab Donnerstag Filmschaffende mit verschiedenen Preisen aus. Der mit 25.000 Euro dotierte Filmpreis Köln geht in diesem Jahr an den Regisseur und Oscar-Preisträger Steve McQueen, wie die Film- und Medienstiftung NRW erklärte. Um den mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Filmpreis NRW konkurrieren zudem zwölf fiktionale und dokumentarische Filme. Den International Actors Award erhält der "derzeit wohl gefragteste und erfolgreichste deutsche Schauspieler", Albrecht Schuch, wie die Stiftung erklärte. Der Hollywood Reporter Award geht an den französischen Regisseur Gaspar Noé. Den Phoenix Preis bekommt der britische Dokumentarfilmer Phil Grabsky für "My Childhood, My Country: 20 Years in Afghanistan". Der Manfred Stelzer Preis für besondere deutsche Komödien geht an die Regisseurin Maria Schrader für ihren Film "Ich bin dein Mensch". Das Festival mit rund 100 Veranstaltungen startet am Donnerstag.

Wirtschaftswissenschaftler Janos Kornai gestorben Der ungarische Wirtschaftswissenschaftler Janos Kornai ist am Montag im Alter von 93 Jahren in Budapest gestorben. Dies berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf Angehörige. Kornai war unter anderen emeritierter Professor der US-Universität Harvard und der Budapester Corvinus-Universität. Er war einer der bedeutendsten Theoretiker - und Kritiker - der Mangelwirtschaft im Kommunismus sowie ein scharfsinniger Analytiker der wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen in den post-kommunistischen Transformationsgesellschaften. In seinen Studien wandte Kornai immer wieder mathematische Methoden für die Modellierung des Wirtschaftsgeschehens an. Auf Deutsch erschienen von Kornai unter anderen "Anti-Äquilibrium. Über die Theorie der Wirtschaftssysteme und die damit verbundenen Forschungsaufgaben" (1975) und - gemeinsam mit Ralf Dahrendorf - "Die Zukunft des Wohlfahrtsstats" (1996). Kornai war in den letzten Jahren mehrfach als Anwärter für den Wirtschaftsnobelpreis genannt worden.

Bibliotheksverband weist Kritik an E-Book-Verleih zurück Der Deutsche Bibliotheksverband hat Kritik von Autorinnen und Autoren sowie Verlagen am Verleih von E-Books zurückgewiesen. Im Raum steht der Vorwurf, öffentliche Bibliotheken würden die wirtschaftliche Grundlage nicht nur der Autoren und Verlage, sondern auch der Buchhandlungen zerstören. Der Verbandvorsitzende Degkwitz wies das im Deutschlandfunk Kultur zurück: "Man hört vom Börsenverein, dass der E-Book-Markt im Jahr 2020 einen stabilen Verlauf genommen hat. Ich kann nicht erkennen, dass das durch die Ausleihe massiv gefährdet wird." Andererseits müssten die Vergütungen der Autorinnen und Autoren und zunächst mit den Verlagen verhandelt werden, so Degkwitz: "Man kann jetzt nicht die öffenltichen Bibliotheken für die Autorenvergütung und die Marktentwicklung verantwortlich machen."

Deutscher Buchpreis 2021 für Antje Rávik Strubel Der Deutsche Buchpreis 2021 geht an die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel. Das gab die Jury in Frankfurt am Main bekannt. Strubel wurde für ihren Roman "Blaue Frau" geehrt. Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres ist mit 25.000 Euro dotiert. Die weiteren fünf Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Die Preisverleihung im Kaisersaal des Rathauses Römer am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse wurde per Livestream übertragen.

Starsopranistin Edita Gruberova gestorben Die slowakische Sopranistin Edita Gruberova ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 74 Jahren in Zürich, wie ihre Familie mitteilte. Gruberova, die als "Königin der Koloratur" bekannt war, hatte 2019 ihre Karriere beendet. Davor stand sie mehr als 50 Jahre auf der Opernbühne. Sie war bayerische und österreichische Kammersängerin. Gruberova war 1946 in Bratislava zur Welt gekommen. Von 1961 bis 1968 studierte sie dort am Konservatorium. Danach ging es steil nach oben: An der Wiener Staatsoper debütierte sie 1970 in Mozarts "Zauberflöte" als Königin der Nacht. 1974 sang sie in dieser Rolle erstmals an der Bayerischen Staatsoper. Ihr internationaler Durchbruch war 1976 die Rolle der Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss.

"Bild"-Chef Reichelt von Aufgaben entbunden Der Axel-Springer-Verlag hat "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Als Folge von Presserecherchen habe das Unternehmen jüngst neue Erkenntnisse über Reichelts Verhalten gewonnen, teilte der Konzern mit. Diesen Informationen sei das Unternehmen nachgegangen und habe erfahren, dass Reichelt auch nach Abschluss eines "Compliance"-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Neuer Vorsitzender der dreiköpfigen Chefredaktion werde der derzeitige Chefredakteur der "Welt am Sonntag", Johannes Boie. Zuletzt hatten investigative Recherchen des Ippen-Verlags ("Münchner Merkur", "TZ", "Frankfurter Rundschau") und der "New York Times" für Aufsehen gesorgt. Die Ippen-Veröffentlichtung wurde gestoppt, wogegen das Investigativ-Team des Verlags protestierte. Laut einem im Internet bekanntgewordenen Schreiben der Redakteure geht es bei ihren Recherchen im Kern um "Machtmissbrauch gegen Frauen und weitere Missstände" bei Axel Springer und vor allem durch den bisherigen "Bild"-Chef Reichelt.

US-Rapper Kanye West heißt jetzt offiziell Ye Der US-Rapper Kanye West heißt jetzt offiziell nur noch Ye. Eine Richterin in Los Angeles gab einem entsprechenden Antrag des 44-jährigen Grammy-Gewinners auf Namensänderung statt, wie US-Medien berichten. Der Rapper, Musikproduzent und Modeunternehmer hatte den Antrag im August eingereicht und "persönliche Gründe" genannt. In einem Radiointerview hatte West gesagt, "ye" sei das am meisten in der Bibel verwendete Wort, und in der Bibel bedeute es "du". Von "Kanye", was der Einzige bedeute, sei einfach "Ye" geworden, ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unsere Verwirrten, unseres alles, so der Musiker.