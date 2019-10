Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Peking kündigt Städtepartnerschaft mit Prag Peking hat die Städtepartnerschaft mit Prag gekündigt. Grund ist eine Klausel im entsprechenden Vertrag, in dem die Ein-China-Politik der chinesischen Regierung anerkannt wird. Der aktuelle Magistrat der tschechischen Hauptstadt wollte diesen Passus streichen. Das lehnte Peking ab und reagierte pikiert. Jetzt beschloss die chinesische Hauptstadt, die Städtepartnerschaft nach knapp vier Jahren zu kündigen. Peking kam damit Prag zuvor. Die Stadt hatte ihrerseits beschlossen, die Städtepartnerschaft nicht fortzusetzen.

Literaturnobelpreis für Handke und Tokarczuk Der Literaturnobelpreis 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erhält den nachgeholten Literaturnobelpreis für das Jahr 2018. Die Preisvergabe war im vergangenen Jahr wegen eines Skandals bei der Akademie ausgefallen. Handke startete seine Autorenkarriere nach einem abgebrochenen Jura-Studium. 1966 erschien sein Debütroman "Die Hornissen". Im selben Jahr wurde er mit einer Schmährede gegen die Schriftstellervereinigung Gruppe 47 bekannt, der er "Beschreibungsimpotenz" vorwarf. Das von Wim Wenders verfilmte Werk "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" erschien 1970. Handke machte sich auch einen Namen als Autor von Theaterstücken wie "Kaspar", "Die Reise zum sonoren Land", "Untertagblues" oder "Immer noch Sturm". Handke, der zweimal verheiratet und einige Jahre mit der deutschen Schauspielerin Katja Flint liiert war, lebt seit vielen Jahren bei Paris.

Premiere: Frauen im Fußballstadion in Teheran Beim WM-Qualifikationsspiel in Teheran zwischen Gastgeber Iran und Kambodscha haben Frauen zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren Zutritt zum Stadion. Knapp .4000 Zuschauerinnen werden im Azadi-Stadion, das Platz für 100.000 Zuschauer bietet, erwartet. Das Kartenkontingent für Frauen war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Für die Begegnung wurden separate Eingänge, eine eigene Tribüne und Toiletten für Frauen eingerichtet. Die Absperrungen zwischen Männer- und Frauentribünen wurden verstärkt. Der Weltverband FIFA hatte die Aufhebung des geltenden Verbots gefordert und mit dem Ausschluss der Nationalmannschaft von allen Wettbewerben gedroht. Bei nationalen Ligaspielen dürfen Frauen weiter nicht dabei sein. In den vergangenen Jahren hatten sich Frauen als Männer verkleidet, um ins Stadion zu gelangen. Im September hatte der Tod der 30-jährigen Iranerin Sahar Khodayari international für Entsetzen gesorgt, die sich selbst in Brand gesetzt hatte, um einer drohenden Gefängnisstrafe wegen eines Stadionbesuchs zu entgehen.

Anschlags-Video aus Halle soll nicht verbreitet werden Große Unternehmen haben nur Stunden nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle das Live-Video der Tat von ihren Plattformen gelöscht. Man stehe in engem Kontakt miteinander und bleibe entschlossen, die Online-Verbreitung von gewalttätigen und extremistischen Inhalten zu stören, erklärte die Gruppe "Global Internet Forum to Counter Terrorism" in den USA. Zu den Mitgliedern gehören Facebook, Google, Microsoft und Twitter. Um die Videos automatisch zu entfernen, wird die sogenannte "Hashing"-Technologie angewendet. Diese wurde nach dem Anschlag in Christchurch in Neuseeland im März diesen Jahres entwickelt. Der Attentäter von Halle hatte sein Live-Video von der Tat in Echtzeit im Internet verbreitet.

Berliner Ensemble: Bilanz Bezahlexperiment Das Berliner Ensemble hat zur Eröffnung seiner zweiten Spielstätte ein Experiment gewagt. Besucher konnten selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung im Neuen Haus wert ist. Nach sieben Abenden im September hat das Theater nun Bilanz gezogen: Zuschauer bezahlten weniger, als ein reguläres Ticket kostet. Nämlich im Durchschnitt 9 Euro, statt zwischen 13 und 29 Euro. An den Abenden seien aber mehr neue Zuschauer dort gewesen - etwa jeder vierte Besucher sei erstmals im Berliner Ensemble gewesen, sagte Intendant Oliver Reese. Eine Fortsetzung des Zahlungsexperiments ist nicht geplant.

Apple entfernt App nach Kritik aus China Der US-Computerkonzern Apple hat nach Kritik aus China eine App aus seinem Online-Geschäft entfernt, mit der Hongkonger Demonstranten Bewegungsdaten von Polizeieinheiten melden konnten. Sie ermöglichte es Nutzern unter anderem, den Einsatz von Tränengas festzuhalten. Apple ließ die App nach eigenen Angaben fallen, weil sie eingesetzt worden sei, "um Polizisten ins Visier zu nehmen und sie in den Hinterhalt zu locken". Dies habe die öffentliche Sicherheit bedroht sowie gegen örtliche Gesetze und Apples Richtlinien verstoßen. Nach den USA ist Festlandchina Apples zweitgrößter Markt. Irgendwann werde die Volksrepublik die Nummer eins sein, sagte Konzernchef Tim Cook zuletzt. Auch für China hat der Konzern eine große Bedeutung: Die meisten iPhones und Tablet-Computer Apples werden in chinesischen Fabriken zusammengesetzt. In der Sonderverwaltungszone Hongkong protestieren Demonstranten seit Monaten für demokratische Reformen. Regelmäßig kommt es dabei zu Gewalt zwischen Protestierenden und Polizei.