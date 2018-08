Kulturnachrichten

Donnerstag, 23. August 2018

Pegida-Demonstrant ist LKA-Mann Verantwortlich für Polizeivorgehen gegen ZDF-Team Das umstrittene Vorgehen der Polizei gegen ZDF-Reporter in Dresden ist von einem Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen ausgelöst worden. Der Mann hatte sich am vergangenen Donnerstag beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt. Er hatte sich verbal heftig gegen ZDF-Filmaufnahmen gewehrt. Das LKA informierte inzwischen Sachsens Innenministerium darüber, dass es sich um einen Beschäftigten des eigenen Hauses handelt. Er sei bei dem Geschehen nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen und befinde sich derzeit im Urlaub.

Neue "Spiegel"-Chefredaktion Zusammenführung von Print und Online Nach langen Diskussionen legt der "Spiegel" die Redaktionen des gedruckten Magazins und des Nachrichtenportals "Spiegel Online" im Januar 2019 zusammen. Vorsitzender der Chefredaktion der neuen Einheit wird Steffen Klusmann. Der Chefredakteur des "Manager Magazins" löst damit Klaus Brinkbäumer ab, der nach dreieinhalb Jahren als Print-Chefredakteur aus dem Amt scheidet. Ebenfalls zur neuen Chefredaktion gehören Barbara Hans, bisher Chefredakteurin von "Spiegel Online", und Ullrich Fichtner, Reporter im Ressort Gesellschaft des gedruckten Magazins. Die Chefredaktion wird mit der Reform der Unternehmensleitung angehören.

Asia Argento zieht sich von Musikfestival zurück #MeToo-Aktivistin weist Anschuldigung zurück Die italienische Schauspielerin Asia Argento zieht sich nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von der Mitarbeit am niederländischen Musikfestival "Le Guess Who?" zurück. Argento habe sich angesichts der "explosiven Natur der Vorwürfe" entschlossen, in diesem Jahr nicht als Kuratorin zu arbeiten, teilten die Organisatoren der Veranstaltung mit. Argento hat sich als #MeToo-Aktivistin gegen sexuelle Übergriffe von Männern in der Filmbranche engagiert. Am Montag berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen, der heute 22 Jahre alter Schauspieler Jimmy Bennett habe Argento verklagen wollen, weil sie ihn sexuell missbraucht habe, als er gerade 17 war. Argento bestreitet eine sexuelle Beziehung und versichert, sie habe lediglich eine Freundschaft zu Bennett gepflegt.

Deutscher Filmmusikpreis für Komponist Peter Gotthardt Auszeichnung für Lebenswerk Peter Gotthardt bekommt den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises für sein Lebenswerk, wie die veranstaltende International Academy of Media and Arts in Halle mitteilte. Zu Gotthardts bedeutenden Kompositionen seiner mehr als 500 Filmmusiken gehört die Musik zum DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" von 1973. Außerdem schrieb er mehrere Hits der Puhdys ("Geh zu ihr", "Wenn ein Mensch lebt"), Kammer- und Ballettmusik sowie Chansons und Musicals. Der 77-Jährige Musiker und Komponist wird die Auszeichnung am 26. Oktober im Rahmen der Filmmusiktage Sachsen-Anhalt in Halle von Vorjahrespreisträger Harold Faltermeyer erhalten.