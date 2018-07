Kulturnachrichten

Freitag, 6. Juli 2018

Paul-Celan-Preis an Übersetzer Thomas Brovot Jury: Formal hochkomplexen Text zum Lesegenuss gemacht Der Übersetzer Thomas Brovot (59) erhält den diesjährigen Paul-Celan-Preis für herausragende Übersetzungen ins Deutsche. Brovot werde für sein Gesamtwerk geehrt, das unter anderem Übersetzungen von Mario Vargas Lllosa enthält, begründete der Deutsche Literaturfonds die Entscheidung. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird am 11. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben. Besonders würdigte die Jury Brovots Übersetzung des Romans "Reise zum Vogel Simurgh" von Juan Goytisolo. Darin sei es ihm gelungen, "diesen formal und thematisch hochkomplexen, auf den ersten Blick kryptisch anmutenden Text [...] in ein ebenso flüssiges wie präzises und virtuos rhythmisiertes Deutsch zu einem seltenen Lesegenuss zu machen."

Tiananmen-Platz soll ins Unesco-Welterbe China wünscht Aufnahme von 14 Stätten Das Mausoleum für Mao Tse-tung und der Tiananmen-Platz sollen Weltkulturerbe werden. Das wünscht sich zumindest China. Das Land bewirbt sich um die Aufnahme von 14 historischen Stätten in Peking in die Welterbeliste der Unesco. Nach Angaben von staatlichen Medien befinden sich die Monumente entlang der alten Zentralachse, die Peking von Norden nach Süden durchquert. Auf dem Tiananmen war die chinesische Armee in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen die Studenten vorgegangen, die dort seit sechs Wochen für mehr Demokratie demonstrierten. Das Unesco-Welterbekomitee entscheidet jedes Jahr darüber, welche Kultur- und Naturstätten es neu in die Welterbeliste aufnimmt.

Film-Regisseur Claude Lanzmann gestorben Schöpfer von "Shoah" wurde 92 Jahre alt Der französische Journalist und Filmemacher Claude Lanzmann ist tot. Der Regisseur des mehrfach preisgekrönten Holocaust-Dokumentarfilms "Shoah" von 1985 starb im Alter von 92 Jahren, wie sein Verlag Gallimard in Paris mitteilte. Lanzmann setzte sich Zeit seines Lebens in Deutschland und Frankreich für die Erinnerungskultur ein. In zweiter Ehe war er mit der deutschen Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff verheiratet. Sie war am 30. Juli 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben.

Amphitheater von Verona bekommt kein Dach Denkmalschutzbehörde lehnt umstrittenen Plan ab Die Arena von Verona bekommt nun doch kein Regendach. Die Denkmalschutzbehörde der norditalienischen Stadt ist sich darin mit dem Bürgermeister einig: "Dieses Juwel mit einer Überdachung zu entstellen, wäre nicht nur eine Wunde für das Amphitheater, sondern für den gesamten Platz", sagte Stadtoberhaupt Federico Sboarina. Das historische Zentrum von Verona gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hamburger Architekten Gerkan, Marg und Partner sowie die Stuttgarter Ingenieure von Schlaich Bergermann Partner hatten 2017 einen Ideenwettbewerb für das Projekt gewonnen. Es sollte eine Art Segel entstehen, das auch zur Seite geschoben werden kann. Das römische Amphitheater wurde vor mehr als 2000 Jahren und wird heute für Opernaufführungen und Konzerte genutzt.