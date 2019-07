Sonntag, 21. Juli 2019

Patrick Stewart ab 2020 wieder in "Star Trek" zu sehen

Der britische Schauspieler Patrick Stewart ist "überglücklich", nächstes Jahr wieder in der Rolle des "Star-Trek"-Kapitäns Jean-Luc Picard ins Fernsehen zu kommen. "Wir wissen wohl nie, wann unser bester Moment sein wird - und dieser ist jetzt", sagte Stewart bei der Comic-Con-Messe für Comics und Popkultur in der US-amerikanischen Stadt San Diego. Der heute 79-jährige Stewart verkörperte Captain Picard zwischen 1987 und 1994 in "Star Trek: Das nächste Jahrhundert". Lange hatte er eine Rückkehr in die Kult-Rolle abgelehnt. Erst als er ein Team von Autoren für die neuen Episoden traf, habe er sich umstimmen lassen. Nicht nur Stewart, auch andere bekannte Charaktere wie Data - gespielt von Brent Spiner - und Seven of Nine - verkörpert durch Jeri Ryan - steigen dem Trailer zufolge wieder bei "Star Trek" ein. Die neuen Folgen sind jedoch nicht als direkte Fortsetzung früherer Filme geplant - und sollen stärker auf die Persönlichkeiten der Figuren zugeschnitten sein.