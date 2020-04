Passionsmusik mit der "Jove Capella Reial de Catalunya" "O Haupt voll Blut und Wunden"

Moderation: Ruth Jarre

Youth Capella Reial de Catalunya wurde von Jordi Savall ins Leben gerufen. (Youth Capella Reial de Catalunya / A. Bofill)

Eine Schlüsselrolle spielt dieser Choral von Paul Gerhardt nicht nur in der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, sondern auch in diesem Konzert. Gleich dreimal ist er hier vertreten. Er umrahmt unter anderem Werke von Heinrich Schütz.

Die "Jove Capella Reial de Catalunya" ist die Nachwuchsakademie der renommierten "Capella Reial de Catalunya". Beide wurden von Jordi Savall ins Leben gerufen und werden bis heute von ihm geleitet. Mit verantwortlich für den Nachwuchs ist der junge Dirigent Lluís Vilamajó, der dieses Passionskonzert aus dem "Auditorium" in Barcelona leitet. Junge professionelle Sängerinnen und Sänger, die sich auf Alte Musik spezialisieren wollen, werden in die "Jove Capella Reial de Catalunya" aufgenommen und dort gefördert.

Musik der Bach-Familie

Fünfmal erklingt der Choral "O Haupt voll Blut und Wunden" in der Bachschen Matthäuspassion, jeweils in verschiedenen Tonarten, Sätzen und mit anderen Strophen. Drei dieser Choralversionen sind auch im Konzert des jungen katalanischen Ensembles zu erleben. Sie umrahmen Auszüge aus den "Musikalischen Exequien" von Heinrich Schütz und Motetten zweier Cousins von Johann Sebastian Bachs Vater. Beide, Johann Michael Bach und Johann Christoph Bach, sind in den 1640er Jahren geboren, waren also zum Zeitpunkt von Johann Sebastian Bachs Geburt bereits in ihren Vierzigern.

L'Auditori, Barcelona

Aufzeichnung vom 17.03.2019

Johann Sebastian Bach

"Ich will hier bei dir stehen" (Choral)

aus: Matthäuspassion BVW 224

Johann Michael Bach

''Unser Leben währet siebenzig Jahre" (Motette)

"Herr, ich warte auch dein Heil" (Motette)

Johann Pachelbel

"Ach, wie elend ist unsere Zeit"

Johann Sebastian Bach

"Befiehl du deine Wege" (Choral)

aus: Matthäuspassion BVW 224

Heinrich Schütz

aus: "Musikalische Exequien"

"Herr, wenn ich nur dich habe" SWV 280

"Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren" SWV 281

Johann Sebastian Bach

"Wenn ich einmal soll scheiden" (Choral)

aus: Matthäuspassion BVW 224

Johann Christoph Bach

"Der Mensch, vom Weibe geboren" (Motette)

"Es ist nun aus mit meinem Leben"

Jove Capella Reial de Catalunya

Leitung: Lluís Vilamajó