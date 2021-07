Kulturnachrichten

Samstag, 17. Juli 2021

Pariser Triumphbogen wird nach Christos Plänen verhüllt Der Pariser Triumphbogen wird zu Ehren des verstorbenen Künstlers Christo mit Stoff verhüllt. Die Vorbereitungen dazu begannen am Freitag nach den Originalplänen Christos, wie sein Neffe und das Museum Centre Pompidou mitteilten. Das fertige Werk soll am 18. September eingeweiht werden. 16 Tage lang ist es dann zu sehen. Christo wollte das Pariser Wahrzeichen eigentlich schon im vergangenen Jahr in silberblaue Stoffbahnen packen, doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Dann starb der Künstler im Juni 2020 im Alter von 84 Jahren. In Deutschland verhüllte Christo zusammen mit seiner Frau Jeanne-Claude 1995 den Reichstag.

Pulitzerpreis-gekrönter Fotograf in Afghanistan getötet In Afghanistan ist ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Der Inder Danish Siddiqui sei bei Gefechten zwischen afghanischen Sicherheitskräften und Taliban-Kämpfern ums Leben gekommen, teilte Reuters mit. Er sei mit afghanischen Spezialeinheiten in der Provinz Kandahar in der Nähe zu Pakistan unterwegs gewesen, als diese am Freitagmorgen angegriffen worden seien. Ein Sprecher der Provinzverwaltung von Kandahar sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Fotograf sei sehr wahrscheinlich von einem Scharfschützen der Taliban erschossen worden. Danish Siddiqui war Teil eines Teams, das 2018 den Pulitzerpreis für seine Berichterstattung über die Flüchtlingskrise der Rohingya bekommen hatte.

Papst schränkt Messfeiern auf Latein ein Papst Franziskus schränkt Messfeiern auf Latein ein. Angaben aus dem Vatikan zufolge hat das Oberhaupt der Katholischen Kirche dazu einen Erlass erteilt. Demnach darf künftig keine Gemeinde mehr aus eigener Entscheidung heraus Messen auf Latein feiern. Stattdessen muss nun der zuständige Ortsbischof die Gottesdienste nach dem alten Ritus erlauben. Papst Franziskus macht damit eine Entscheidung von Vorgänger Benedikt XVI. rückgängig. Benedikts Reform sei zu einer Quelle der Spaltung in der katholischen Kirche geworden, teilte das Kirchenoberhaupt zur Begründung mit.

Wieder Razzien bei regierungskritischen Medien in Belarus In Belarus gehen die Behörden weiter gegen Kritiker von Präsident Lukaschenko vor. Ein Gericht verurteilte elf Studierende und eine Lehrkraft wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu mehr als zwei Jahren Haft. Bei Razzien gegen verschiedene Medien wurden mindestens drei Journalisten festgenommen. Das Menschenrechtszentrum Wesna teilte mit, es seien unter anderem die Wohnungen von Mitarbeitenden des oppositionellen Fernsehsenders Belsat durchsucht worden. Außerdem habe es eine Razzia beim Sender Radio Swoboda gegeben. Wesna sprach von "politischer Verfolgung".

Kunsthistoriker: Corona-Pandemie in Tattoos sichtbar Die Corona-Pandemie schlägt sich nach Worten des Kunsthistorikers Ole Wittmann auch in Tattoo-Motiven nieder. Einschneidende Ereignisse hinterließen Spuren auf der Haut, sagte der Leiter des Instituts für deutsche Tattoo-Geschichte dem "Spiegel". Zu den Motiven zählten eine Fledermaus mit Mundschutz, Klopapierrollen oder Pestmasken aus dem Mittelalter. Schon bei deutlich kleineren Ereignissen habe es "Tattoo-Hypes" gegeben, fügte Wittmann hinzu. 1923 etwa hätten sich viele Europäer das Motiv einer Mumie tätowieren lassen, die zuvor in Ägypten gefunden worden war.

Staatsgalerie Stuttgart bekommt impressionistische Werke Die Staatsgalerie Stuttgart bekommt zwei impressionistische Werke geschenkt.



Wie das Museum mitteilte, handelt es sich um Paul Gauguins "Das Bassin" und um das Bild "Amme und Kind" von Berthe Morisot. Beide Werke stammten aus privatem Besitz. Die Direktorin der Staatsgalerie, Christiane Lange, erklärte, mit den Neuzugängen gelinge es, die Geschichte des Impressionismus von den Anfängen um 1870 bis in die Zeit um 1890 lückenlos über die eigene Sammlung darzustellen. Der Wert der Schenkung liege im einstelligen Millionenbereich.

Corona-Hilfe für Soloselbstständige erhöht Solo-Selbstständige, die weiterhin von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind, können auch im dritten Quartal dieses Jahres Hilfe beantragen. Die Unterstützung erhöhe sich auf bis zu 1.500 Euro pro Fördermonat im Zeitraum Juli bis September, teilte das Bundeswirtschaftswirtschaftsministerium mit. Anträge für das Programm mit dem Namen "Neustarthilfe Plus" könnten ab sofort gestellt werden. Berechtigt sind hauptberufliche Selbstständige - als Freiberufler oder Gewerbetreibende - sowie Künstlerinnen und Künstler mit kurzfristigen Engagements. Die Antragstellung für Soloselbstständige, die als juristische Person organisiert seien, starte in wenigen Wochen. In Kürze könnten auch Unternehmen Gelder zur Fixkostenerstattung beantragen.