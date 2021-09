Paris ehrt den Rockstar Johnny Hallyday

Mittwoch, 15. September 2021

In Paris gibt es nun eine "Esplanade Johnny" zu Ehren des französischen Rockstars Johnny Hallyday. Außerdem wurde eine Statue enthüllt, die einen Gitarrenhals und das liebste Transportmittel des Musikers zeigt, eine Harley-Davidson. Zur feierligen Einweihung kamen 150 Motorradfahrer. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo erklärte: "Wir wollten einen Platz schaffen, wo seine Fans sich ihm zu Ehren versammeln können". Johnny Hallyday war 2017 in Paris gestorben. In seiner langen Karriere verkaufte er schätzungsweise 85 Millionen Schallplatten.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben die Änderung diskriminierender und rassistischer Werktitel aus ihren Beständen verteidigt. In den allermeisten Fällen handele es sich nicht um Originaltitel, die vom Künstler oder der Künstlerin vergeben worden seien, teilten die Sammlungen mit. Stattdessen seien Werke je nach Wissensstand und Perspektive immer wieder neu benannt worden. Deshalb bedürften sie einer wissenschaftlichen Kontextualisierung, hieß es. Das Kulturministerium in Dresden hatte auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hin mitgeteilt, dass die Kunstsammlungen bisher bei mehr als 140 Werken die Titel geändert hatten, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war.

Drei Autorinnen und drei Autoren stehen auf der Shortlist für den Booker Prize. Die Auswahl sei global - sowohl, was die Nominierten angehe als auch die Schauplätze betreffend, hieß es von der Jury. Das sei in einem Jahr, in dem so viele auf ihr Zuhause beschränkt gewesen seien, sehr bewegend. Der Booker Prize ist mit 50.000 Pfund dotiert und steht allen offen, die in englischer Sprache schreiben. Auf der Liste stehen zum Beispiel der bereits mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete amerikanische Schriftsteller Richard Powers, Damon Galgut aus Südafrika und Nadifa Mohamed, die in Somaliland geboren ist.